Andorra simplifica els tràmits per accedir al règim de treballadors fronterers i temporers

El Govern ha modificat el reglament de l'Impost sobre la renda dels no residents fiscals
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha modificat el reglament de l'Impost sobre la renda dels no residents fiscals (IRNR) per simplificar els tràmits d'accés al règim especial de treballadors fronterers i temporers.
Segons ha informat l'Executiu en un comunicat aquest dimarts, el canvi dona resposta a una petició del sector empresarial i dona continuïtat al procés de simplificació i digitalització dels tràmits tributaris que s'han de realitzar en el departament de Tributs i Fronteres.
La modificació del reglament incorpora la possibilitat que els empresaris puguin presentar, per compte dels seus treballadors i de forma telemàtica, les sol·licituds per acollir-se al règim especial de treballadors fronterers i temporers.
Es permet optimitzar els recursos, tant de l'administració com d'entitats privades, i reduir les cues que es produeixen a l'inici de la temporada d'hivern en el servei d'atenció al públic del departament de Tributs i Fronteres.
TRIBUTAR
Aquest règim especial permet que els treballadors no residents fiscals contractats per empreses residents o establertes al Principat subjectes totalment al règim de la CASS puguin tributar d'acord amb les normes generals de l'IRPF.
Això significa que poden aplicar les mateixes deduccions (CASS i 3%), el mínim personal exempt situat en 24.000 euros i la bonificació de la quota de tributació.
El Govern estima que es podran beneficiar d'aquesta simplificació prop de 5.000 treballadors temporers o les empreses que els contractin.