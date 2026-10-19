Andorra signa l'acord d'associació amb la UE i obre la fase de ratificació

Espot afirma que es tanca una "negociació històrica" i s'obre una oportunitat per a les futures generacions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha signat aquest dilluns a Brussel·les l'acord d'associació amb la Unió Europea, juntament amb el ministre d'Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions de San Marino, Lucca Beccari, i el comissari europeu Maros Sefcovic.
La signatura representa el tancament formal de la negociació de l'acord, que culmina així més de deu anys de treball, consensos i compromís institucional i obre la fase de ratificació, informa l'executiu en un comunicat.
Espot ha afirmat que aquest dilluns es tanca una "negociació històrica" i s'obre una nova oportunitat per a les futures generacions d'andorrans.
Així mateix, ha assenyalat que s'enceta una nova relació política, amb més participació en el mercat interior, més responsabilitats i una nova oportunitat per demostrar que els petits països poden ser "socis europeus fiables, constructius i compromesos".
Per la seva banda, Sefcovic ha exposat que avui no només es tanca un text jurídic, sinó que també s'envia un missatge polític: en un context d'incertesa política i de fragmentació creixent, "la nostra resposta no és l'aïllament, sinó la cooperació".
De la mateixa manera ha destacat que l'acord reforçarà la resiliència col·lectiva, aportarà més estabilitat, previsibilitat i oportunitats ja que no només es tracta d'un acord per al present, sinó d'"una inversió per a les dècades que venen".
Beccari també s'ha felicitat per haver culminat l'acostament a Europa amb la signatura d'aquest acord negociat des del 2015 conjuntament amb Andorra, amb el qual comparteix la realitat d'un petit país dins el continent.
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Un cop signat l'acord, ara haurà d'obtenir el consentiment del Parlament Europeu i posteriorment el Govern andorrà convocarà un referèndum consultiu el resultat del qual serà considerat políticament vinculant.
Només si el resultat és favorable, el text serà sotmès al Consell General (Parlament), on requerirà el suport d'una majoria qualificada de dues terceres parts dels consellers generals.
El calendari d'aquest procés, segons Espot, es definirà tenint en compte els procediments de les institucions europees i les eleccions generals andorranes, previstes la primavera del 2027.
Espot ha agraït la feina feta durant tants anys pels responsables polítics, els equips tècnics, els experts, els negociadors, els juristes i els professionals de l'administració i els agents econòmics i socials, i ha qualificat el resultat obtingut com un "èxit col·lectiu" que transcendeix governs i persones.