Andorra signa un acord de compra d'energia amb Endesa per garantir-ne l'origen renovable

El conveni dura fins al 2037 i ofereix un preu tancat per un 30% de l'electricitat importada
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i l'elèctrica espanyola Endesa han signat un nou acord de compra d'energia per limitar-ne els preus i garantir-ne l'origen renovable.
Segons ha informat la companyia pública andorrana en un comunicat, el contracte s'allarga fins al 2037, dona continuïtat a l'existent i a partir del 2028 sumarà un nou contracte que garantirà un preu tancat pel 30% de l'electricitat importada des d'Espanya.
El director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat la importància de comptar amb col·laboradors de gran magnitud i la rellevància d'enfortir les connexions amb els dos països veïns.
Segons Moles, Endesa és una empresa que s'alinea "completament" amb FEDA gràcies a l'aposta ferma per les energies renovables, i ha assenyalat que amb el nou PPA ('power purchase agreement') s'enforteix aquest punt i es garanteix el subministrament d'electricitat renovable per a la pròxima dècada.
A més, el director general de FEDA ha recordat que el compromís de FEDA va "més enllà", amb un full de ruta clar perquè el 2030 tota l'electricitat importada al Principat sigui d'origen renovable.
El nou PPA s'afegeix al que FEDA ja té amb Endesa i que finalitza el 2030, i s'emmarca en un procés d'escalat de la finalització d'aquests contractes, garantint que sempre hi hagi una part de l'electricitat que s'importi a un preu tancat, a part de les fluctuacions del mercat.
Es tracta d'una mesura "de resiliència" que ha adoptat FEDA com a acció per protegir les tarifes elèctriques en cas que es puguin produir noves situacions de crisi energètica, com la que es va produir el 2022.
"EINA FONAMENTAL" PER A ENDESA
Per part d'Endesa, els PPA s'han convertit en una "eina fonamental" per mitigar els riscos vinculats als preus i donar estabilitat a llarg termini en la cobertura de les necessitats energètiques.
Aquest instrument, unit a l'assessorament sobre mercats energètics, permet consolidar la relació de més de 25 anys amb FEDA amb un nou contracte que segons la nota de premsa reafirma l'aposta de les dues entitats per la sostenibilitat.
La signatura s'ha dut a terme aquest dilluns a la central hidroelèctrica de FEDA, per part del director general de comercialització d'Endesa, Davide Ciciliato, i del director general de FEDA, Albert Moles.