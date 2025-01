Andorra signa un acord amb Microsoft per acompanyar el país en la seva transformació digital

Es promourà un ús responsable de la intel·ligència artificial

El Govern d'Andorra i Microsoft han signat aquest dilluns un acord de col·laboració amb l'objectiu d'accelerar la transformació digital del Principat mitjançant la modernització de les administracions públiques i l'impuls de l'adopció de tecnologies d'última generació per part d'empreses, start-ups i els ciutadans.

L'aliança pretén impulsar l'economia del Principat donant suport a la digitalització i l'emprenedoria, atraient talent especialitzat i empreses innovadores de base tecnològica, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.

El secretari d'estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha destacat que l'entesa permet fer "un pas més" en la tasca per digitalitzar el país.

La col·laboració vol promoure la creació d'un ecosistema "dinàmic i col·laboratiu" entre els sectors públics, privat i acadèmic, fomentant iniciatives que impulsin la competitivitat del teixit empresarial d'Andorra, la creació de start-ups i el desenvolupament de projectes en àrees clau impulsades per tecnologies com la intel·ligència artificial i el núvol.

L'acord ha estat rubricat pel director d'Andorra Digital, David Vicente, en representació del Govern andorrà, i per David Hernández, director d'empreses de Microsoft Ibérica.

COMPROMÍS

Les dues parts s'han compromès a treballar conjuntament, seguint un model de governança amb un comitè executiu que es reunirà periòdicament per avaluar els avenços i garantir la correcta implementació de les iniciatives contemplades.

Segons Vicente, la col·laboració reafirma l'aposta per la transformació digital sota el guiatge d'un 'partner' "líder" com és Microsoft i ha assegurat que es treballarà per millorar la qualitat dels serveis que s'ofereixen als ciutadans i enfortir la competitivitat de les empreses en un entorn de màxima seguretat i eficiència, ha dit literalment.

Per la seva banda, Hernández ha assegurat que estan "encantats" de col·laborar amb Andorra i ha indicat que Microsoft aportarà la seva experiència, tecnologies líders com la intel·ligència artificial i el núvol, a més de programes de formació.

Finalment s'ha destacat que amb la signatura de l'acord Andorra i Microsoft posen les bases d'un projecte a llarg termini que permetrà, durant els pròxims cinc anys, incorporar les últimes tendències tecnològiques per continuar convertint Andorra en un "pol de digitalització i creixement econòmic".