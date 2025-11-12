Andorra segueix a l'espera de la decisió del Consell de la UE sobre l'acord d'associació

La reunió del pacte d'Estat reconeix la importància de la carta de Macron
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra segueix a l'espera de la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea (UE) en relació amb la naturalesa jurídica de l'acord d'associació, segons ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.
La qüestió s'ha tractat en una reunió d'aquest dimecres del pacte d'Estat per a l'acord d'associació, en la qual els integrants de la delegació de partits del pacte d'Estat amb representació parlamentària han traslladat les conclusions de la visita que van fer aquesta setmana a Brussel·les.
Els polítics andorrans es van reunir amb David McAllister i Zeljana Zovko, president i vice-presidenta de la comissió d'Afers exteriors del Parlamento Europeu, i també amb l'assessora principal de la Comissió Europea en les negociacions, Clara Martínez.
Les reunions amb les institucions europees han permès als representants andorrans traslladar "la importància" d'obtenir una decisió del Consell de la UE en relació amb la naturalesa jurídica de l'acord, així com obtenir un mandat de signatura per continuar el full de ruta cap al referèndum.
CARTA DE MACRON
En paral·lel, el cap de Govern, Xavier Espot, ha informat de la recepció d'una carta del president de la República francesa, Emmanuel Macron, que expressa la posició de França, que considera que l'acord ha de tenir naturalesa jurídica mixta.
Es tracta d'una posició que França ja havia avançat en altres ocasions i contrasta amb la d'altres països, com Espanya, Itàlia i Alemanya que defensa que l'acord és exclusiu amb la UE.
Davant de la divergència d'opinions, la presidència danesa del Consell de la UE té el rol d'arbitrar i intentar apropar les diferents posicions dels estats membres.
NO ES QÜESTIONA EL CONTINGUT DE FONS
El secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, ha assenyalat que Andorra "sempre s'ha mostrat a disposició" pel que necessitessin els Estats membres, però ha reconegut que saben on està el debat sobre la naturalesa jurídica de l'acord i, sobretot, a qui pertany la decisió.
El Govern andorrà ha detallat que la discussió sobre la naturalesa jurídica de l'acord afecta "únicament" el procediment de ratificació i que, en cap moment, es qüestiona el contingut de fons de l'acord.
Si l'acord fos 'only UE', la ratificació per part d'Europa només implicarà el Parlament Europeu, mentre que si es considera mixt també serà necessària l'aprovació dels parlaments dels estats membres, que no podrien modificar el text.