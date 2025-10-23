Andorra i la Santa Seu prossegueixen amb el diàleg per despenalitzar l'avortament

Espot i Baró es reuneixen amb Parolin
ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, es van desplaçar dimecres al Vaticà per prosseguir amb el diàleg amb la Santa Seu per a la despenalització de l'avortament.
Segons ha informat el Govern d'Andorra aquest dijous en un comunicat, Espot, Baró i l'ambaixador d'Andorra a la Santa Seu, Carles Àlvarez, es van reunir amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, per impulsar les gestions sobre aquesta qüestió.
Durant la reunió, les dues delegacions han reafirmat el compromís compartit per continuar treballant de manera constructiva amb l'objectiu de disposar en els pròxims mesos d'una proposta de text legislatiu.
Totes dues parts han coincidit que es tracta d'un assumpte d'una gran complexitat jurídica, institucional i social, que requereix un desenvolupament tècnic acurat.
El comunicat recull que tant el Govern d'Andorra com la Santa Seu mantenen la voluntat de trobar una solució que permeti fer compatible el manteniment de l'estructura institucional del país i l'avenç significatiu en el reconeixement dels drets de les dones.
PRIMER ESBORRANY DE LA LLEI SOBRE LA TAULA
De fet, fa un parell de setmanes, en una entrevista a 'Diari TV', Espot va explicar que el Govern andorrà ja disposa d'un primer esborrany de la llei però calia continuar treballant per trobar un text que "satisfaci a tothom".
En aquesta entrevista el cap de govern va afirmar que la idea no és tenir el vistiplau de la Santa Seu, però sí, com a mínim, no trobar una "oposició frontal", extrem amb el qual l'executiu es donaria per satisfet.