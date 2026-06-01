Andorra s'adhereix al Conveni de Varsòvia contra el blanqueig i el finançament del terrorisme

El text amplia i actualitza el marc del Conveni del Consell d'Europa del 1990
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dilluns l'adhesió del Principat al Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l'embargament i la confiscació de productes del crim i el finançament del terrorisme, conegut com Conveni de Varsòvia.
El text, adoptat el 3 de maig del 2005, té com a objectiu promoure, facilitar i reforçar la cooperació entre els estats part per garantir la identificació, el seguiment, el bloqueig, l'embargament i la confiscació dels fons vinculats al crim organitzat i al finançament del terrorisme, tant en l'àmbit nacional com internacional, informa l'executiu en un comunicat.
L'adhesió a aquest instrument internacional permetrà a Andorra consolidar el marc normatiu i reforçar el compromís del país amb els estàndards europeus i internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.
El Conveni de Varsòvia amplia i actualitza el marc establert pel Conveni del Consell d'Europa del 1990, que Andorra ja va signar i va ratificar, i que va entrar en vigor en l'ordenament jurídic andorrà l'1 de novembre del 1999.
L'adopció del nou Conveni respon a la necessitat d'adaptar els instruments de cooperació internacional als nous fenòmens delictius, d'acord amb les recomanacions i els procediments d'avaluació del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) i del Comitè d'Experts en l'Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (MONEYVAL).
MECANISMES DE COOPERACIÓ
Es detalla que el Conveni s'aplica a la prevenció del blanqueig, al descobriment, embargament i la confiscació dels productes del crim, a més de la investigació i tipificació dels delictes vinculats al finançament del terrorisme.
Així mateix, també estableix mecanismes de cooperació entre autoritats competents, incloent l'intercanvi d'informació entre unitats d'intel·ligència financera, l'ús de tècniques especials d'investigació i la possibilitat de dur a terme actuacions coordinades en l'àmbit internacional.
ORDENAMENT JURÍDIC ANDORRÀ
En el cas d'Andorra, l'ordenament jurídic ja preveu els delictes de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme en el Codi Penal.
En la reforma que hi ha en marxa del Codi Penal, el ministeri de Justícia i Interior també ha proposat incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes, fet que "reforça" l'alineació del país amb els estàndards del Conveni.
MECANISMES INTERNS
L'aplicació del Conveni també implica assegurar mecanismes interns adequats per a la gestió dels béns objecte de mesures provisionals o de confiscació, a més de la possibilitat de retorn als seus propietaris legítims, d'acord amb les disposicions previstes en el text internacional.
L'autoritat andorrana designada per gestionar les sol·licituds de cooperació internacional serà el ministeri encarregat de la justícia, mentre que la unitat d'intel·ligència financera serà la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND).
L'adhesió d'Andorra al Conveni de Varsòvia haurà de ser sotmesa a l'aprovació del Consell General (parlament), ja que es tracta d'un instrument jurídic internacional que afecta matèries relatives a la seguretat interior, la cooperació judicial i que requereix mesures legislatives per a la seva execució.