Andorra revalorarà la pensió de 2.409 no residents amb l'IPC de la zona euro

El Govern farà l'aplicació amb efectes retroactius

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 7 (EUROPA PRESS)

Andorra revalorarà les pensions de 2.409 persones no residents al país d'acord amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) harmonitzat de la zona euro, que se situa en un 2,9%.

Ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, aquest dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres andorrà, que ha decidit dur a terme aquesta iniciativa a través d'una modificació de la llei del pressupost de 2024.

Casal ha destacat que, d'aquesta forma, es dona "cobertura legal" a l'increment de pensions dels no residents, seguint els mateixos criteris que es van acordar al pressupost d'aquest any per a l'increment de les pensions dels residents.

Aquesta mesura es realitza després que l'actual llei del pressupost incorporés una disposició que deixava als pensionistes no residents sense revaloració, a diferència dels residents al Principat d'Andorra als qui se'ls aplicava l'IPC.

La situació va comportar un advertiment del cap d'Estat francès alertant que la disposició podia ser "discriminatòria" i que, si no es modificava, optaria per impulsar una qüestió prèvia de constitucionalitat que detindria la tramitació del pressupost del 2024.

Per beneficiar-se de la revaloració, els pensionistes no residents han d'haver cotitzat com a mínim 15 anys en la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i els augments s'apliquessin per trams.

TRAMS

Les pensions d'un import dues vegades per sota del salari mínim interprofessional (1.376 euros) s'actualitzaran d'acord amb l'IPC harmonitzat de la zona euro, és a dir, amb un 2,9%.

Les pensions d'un import entre dues i tres vegades el salari mínim interprofessional s'actualitzaran d'acord amb el 25% de l'IPC harmonitzat de la zona euro, i les pensions d'un import igual o superior a tres vegades el salari mínim no s'actualitzaran.

Casal ha precisat que el compromís econòmic per actualitzar aquestes pensions és de 196.417,47 euros i que la majoria dels beneficiaris resideixen a Espanya, seguits d'aquells que viuen a França i Portugal.

La revaloració entrarà en vigor de forma retroactiva, a partir de l'1 de gener de 2024, una vegada el Consell General (Parlament) aprovi el projecte de llei i es publiqui en el Butlletí Oficial del Principat.