Andorra repartirà gratuïtament copes i calces menstruals a dones d'entre 12 i 35 anys

El Govern busca promoure l'ús de productes reutilitzables

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra engegarà el 18 de novembre una campanya per repartir de forma gratuïta copes i calces menstruals a dones d'entre 12 i 35 anys.

Es tracta de la campanya 'La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi' ('La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi'), que té com a objectiu la promoció de productes per a la menstruació que siguin reutilitzables per minimitzar els residus i garantir un accés "lliure i equitatiu" a aquests, ha informat el Govern en un comunicat aquest dilluns.

La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha destacat que amb aquesta acció es fa un pas més per "trencar barreres" i construir una societat més equilibrada i justa.

La campanya la impulsa el Ministeri de Medi ambient, però segons ha remarcat el titular de la cartera, Guillem Casal, s'ha treballat "de forma transversal", per la qual cosa en la presentació han estat presents Cadena, a més de la secretària d'Estat de Sanitat, Cristina Pérez, i la vicepresidenta del Fòrum de la Joventut d'Andorra, Isabella Vargas.

L'inici del lliurament de productes coincidirà amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i, de forma prèvia, es desenvoluparà una campanya informativa per acompanyar el canvi d'hàbits de la ciutadania, trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i explicar els beneficis per al cos i el medi ambient sobre l'ús d'aquests productes.