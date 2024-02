Andorra rep el suport d'Hongria per a l'acord d'associació

El primer ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria visita el Principat



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 febr. (EUROPA PRESS) -

Andorra ha rebut aquest dimarts el suport d'Hongria per a l'acord d'associació amb la Unió Europea, segons ha manifestat el primer ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria, Péter Szijjártó, durant una visita al Principat aquest dimecres.

Szijjártó s'ha reunit amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot; amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor; amb el secretari d'estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, i amb representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Andorra Business.

El ministre hongarès ha assenyalat que Hongria accedirà a la presidència del Consell de la Unió Europea a partir de l'1 de juliol, en un moment en què la UE "està perdent la seva competitivitat".

En aquest sentit, ha expressat la necessitat de "reforçar" aquesta competitivitat i ha considerat que per aconseguir-ho és molt important, segons ell, reforçar les relacions exteriors de la UE.

Szijjártó ha assegurat que Hongria "farà tot el possible" perquè les negociacions per a l'acord d'associació acabin tan aviat com sigui possible, ha dit literalment.

IMPOSTOS I MINORIES NACIONALS

De la mateixa manera, ha assenyalat que hi ha "dos temes" en els quals Andorra i Hongria tenen interessos similars: els impostos baixos i les minories nacionals.

Ha afirmat que tant a Andorra com a Hongria els interessa, per a la competitivitat, mantenir els impostos baixos, i ha exposat que els dos països són pobles que "estan orgullosos" de la seva cultura i per tant, els interessa molt, a parer seu, que estigui protegida.

TURISME

D'altra banda, Tor ha explicat que la trobada també ha servit per reforçar els llaços de cooperació en l'àmbit del turisme i ha anunciat la presència d'un representant hongarès en el 12è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar que se celebrarà al març al Principat.

La ministra d'Afers Exteriors andorrana ha destacat que hi ha un memoràndum d'entesa entre els dos països en l'àmbit del turisme de salut i benestar, i ha apuntat que s'ha acordat treballar "un pla d'acció" per desenvolupar-lo.