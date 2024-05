Andorra reivindica el seu paper en la regulació internacional de la intel·ligència artificial

El Principat també col·labora per fer proves amb material en català



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d'Andorra, Conxita Marsol, ha reivindicat aquest dilluns la col·laboració d'Andorra per desenvolupar una regulació a escala internacional sobre intel·ligència artificial.

Marsol ho ha fet en la inauguració de les VIII Jornades de la Innovació i les Tecnologies INNTEC, esdeveniment organitzat per Actinn (el clúster de tecnologia i innovació) i que se celebra aquest dilluns i dimarts al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.

Durant la seva intervenció, la ministra ha recordat que justament la setmana passada es va aprovar un codi ètic sobre la intel·ligència artificial que ja s'ha publicat en el web d'Andorra Digital i que ofereix "valoracions i recomanacions" per al sector públic i privat.

De la mateixa manera, ha ressaltat que les propostes que ha fet el Principat en el si del comitè de la intel·ligència artificial del Consell d'Europa "han estat acceptades" no només pels petits països europeus, sinó també per altres estats més grans però de característiques similars com Lituània, Estònia o Islàndia.

La ministra també ha detallat que el Principat col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center facilitant materials en català per introduir-lo en el sistema tecnològic i que la intel·ligència artificial pugui fer proves.

ASPECTES "ÈTICS, SOCIALS I FILOSÒFICS"

Marsol ha assegurat que cal "estar atents a l'evolució" de la intel·ligència artificial i ha manifestat que jornades com INNTEC permeten reflexionar sobre els possibles riscos, segons les seves paraules, d'aquesta nova tecnologia.

En aquest sentit, ha instat a abordar la intel·ligència artificial de manera conscient, aprofitant-ne el potencial però tenint molt en compte els aspectes "ètics, socials i filosòfics".

"ESTAR ALERTA" A L'EVOLUCIÓ DE LA IA

En la inauguració de l'INNTC també hi ha participat el cònsol major (alcalde) d'Andorra la Vella, Sergi González, qui ha exposat que les administracions han d'"estar alerta" a l'evolució d'aquesta tecnologia.

Per la seva banda, el president del clúster, Albert Moles, ha desitjat que la cita serveixi per reflexionar sobre el futur de les empreses del país i de com poden "créixer cap enfora".

Després dels parlaments inaugurals, Marsol i Moles han lliurat un xec de 4.500 euros a l'empresa Zeno Quantum, establerta a Andorra però també amb presència a Espanya i l'Equador, com a empresa més innovadora pel seu projecte 'MeOrienta', un programa que amb ajuda de la tecnologia permet als estudiants afrontar el seu futur.