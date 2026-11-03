Andorra reivindica una IA respectuosa amb "els drets humans i al servei de les persones"

Ho ha dit la ministra Imma Tor en la inauguració de la Conferència del Consell d'Europa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha reivindicat la necessitat que la intel·ligència artificial (IA) estigui "al servei de les persones i sigui respectuosa amb els valors democràtics, els drets humans i el diàleg multilateral".
Tor ho ha dit durant la intervenció que ha fet per inaugurar la Conferència del Consell d'Europa a Andorra sobre el diàleg intercultural, l'educació i una IA inclusiva, que se celebra aquest dimarts i dimecres, segons informa el Govern andorrà en un comunicat.
De fet, ha centrat la intervenció en els reptes que planteja el desenvolupament de la IA, i ha indicat que aquesta tecnologia obre grans oportunitats en àmbits com l'educació, la sanitat, la recerca, l'economia, les relacions internacionals i la diplomàcia.
Alhora, ha assenyalat que és una tecnologia que també comporta riscos vinculats a la desinformació, la manipulació i la discriminació.
En aquest context, ha subratllat especialment el paper de la construcció educativa per preparar les noves generacions davant els canvis tecnològics en assegurar que no n'hi ha prou amb aprendre a utilitzar les eines digitals, ja que també cal aprendre a entendre'n el funcionament, saber-ne els límits i "qüestionar la informació que produeixen".
Tor ha recordat el compromís d'Andorra en aquest àmbit, tant a través de la seva contribució al marc de referència de les competències per a una cultura de la democràcia del Consell d'Europa, com, més recentment, amb el pla integral per al bon ús de la tecnologia en l'educació, impulsat pel Ministeri d'Educació.
Finalment, ha remarcat que el repte comú és aconseguir que les societats digitals del demà també siguin societats de "confiança, de diàleg i de responsabilitat", assegurant que cap tecnologia no substituirà la responsabilitat de pensar, el coratge de dialogar i la voluntat de reconèixer en l'altre un igual en dignitat i drets.
ESPAI DE DIÀLEG
La ministra també ha destacat la vocació del Principat com un espai de diàleg i entesa i ha recordat que, per la seva història, la seva diversitat cultural i el seu plurilingüisme, Andorra ha fet del diàleg i el compromís "components essencials de la seva identitat".
A més a més, ha assenyalat la responsabilitat que assumeix el país després que, des del maig, exerceixi, a través de l'ambaixador Andreu Jordi, la presidència del Centre Nord-Sud, després de 13 anys de suport a les activitats de l'organisme.
En aquest sentit, ha reafirmat la voluntat d'enfortir vincles, afavorir l'escolta mútua i promoure una cooperació basada en els valors del Consell d'Europa, "els drets humans, la democràcia i l'estat de dret".
La conferència ha estat organitzada pel Centre Nord-Sud del Consell d'Europa en col·laboració amb el Govern andorrà i reuneix representants i experts d'Europa, Àfrica i l'Orient Mitjà per reflexionar sobre els reptes de la IA des de la perspectiva dels drets humans, la diversitat cultural i els valors democràtics.