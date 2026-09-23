Andorra reitera el suport "inequívoc" a Ucraïna en la Plataforma Internacional de Crimea

Espot participa en diverses reunions d'alt nivell prèvies a la seva intervenció en el debat general de l'ONU
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha reiterat el suport "inequívoc" del Principat a Ucraïna davant de la guerra d'agressió russa.
Espot ho ha dit durant la seva participació, aquest dimecres, en la 6 reunió de la Plataforma Internacional de Crimea, segons ha informat el Govern en un comunicat.
El líder polític andorrà també ha defensat la necessitat de preservar el dret internacional com a base de la pau, la cooperació i el diàleg entre els Estats.
Igualment, ha reafirmat el compromís d'Andorra amb els esforços internacionals orientats a aconseguir una pau justa i duradora i ha fet una crida a mantenir la unitat de la comunitat internacional davant dels reptes que planteja el conflicte.
Durant la jornada, Espot ha desenvolupat aquest dimecres una intensa agenda de treball, marcada per la participació en diverses reunions d'alt nivell i pels preparatius previs a la seva intervenció en el debat general de la 81 Assemblea General de les Nacions Unides.
Per exemple, el cap de Govern ha pres part en la taula rodona d'alt nivell 'Reafirmar la promesa de pau: utilitzar el poder que tenim', impulsada pel president de Finlàndia, una trobada que ha reunit a diversos caps d'Estat i de Govern per reflexionar sobre els mecanismes de cooperació internacional i la promoció de la pau.
En paral·lel, la ministra d'Afers exteriors, Imma Tor, ha intervingut en un esmorzar d'alt nivell sobre mobilitat climàtica i adaptació, a més de completar una agenda de reunions bilaterals per ampliar la xarxa de relacions diplomàtiques i consolidar els vincles amb països de diferents regions del món.