Andorra regula el port i ús d'armes de foc i elèctriques per part de la policia

El text concreta les disposicions de la llei qualificada del cos de seguretat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat el reglament de tinença, port i ús d'armes de foc i mitjans coercitius (incloses les armes d'impulsos elèctrics), amb l'objectiu de desenvolupar i concretar les disposicions previstes en la llei qualificada del cos de policia.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat aquest divendres, el reglament parteix del fet que l'ús d'armes de foc i els mitjans de contenció pot ser, en determinades circumstàncies, "imprescindible" per protegir la integritat de les persones, la seguretat ciutadana i els propis agents policials.
Alhora, el reglament estableix un marc normatiu detallat que reforça les garanties per evitar qualsevol ús inadequat o abusiu d'aquests recursos.
El text recorda que els membres de la policia només poden fer servir armes de foc quan existeix un "risc greu" per a la vida o la integritat física de les persones o per a la seguretat ciutadana, i sempre d'acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
En el cas de les armes d'impulsos elèctrics, també se'n limita l'ús a "situacions extremes", respectant els mateixos principis esmentats anteriorment i d'acord amb cada cas.
Entrant al detall, es parla de casos com l'existència d'amenaça real i imminent per a la vida o risc de lesions greus per a les persones, quan es dona resistència activa greu o violenta, sempre que comporti risc per a la vida o la integritat física de l'agent o de terceres persones o quan altres mitjans coercitius menys lesius resulten ineficaços.
Es regula la tinença i el port d'armes i mitjans coercitius, les condicions de formació obligatòria i continuada dels agents (com per fer servir armes elèctriques), els supòsits de prohibició temporal del port d'armes i les obligacions de registre, seguiment i revisió posteriors a la seva utilització.
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El reglament, que consta de quinze articles, compleix el mandat previst en la normativa vigent i reforça la seguretat jurídica, tant de la ciutadania com dels professionals del cos de policia.
L'aprovació del text s'ha dut a terme amb l'informe favorable del consell de la policia i, segons el Govern andorrà, evidencia el seu compromís amb continuar dotant el cos de policia d'un marc normatiu modern que permeti desenvolupar la seva feina amb la màxima eficàcia i respecte pels drets i llibertats de les persones.