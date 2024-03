Andorra regula els requisits d'accés i els preus de lloguer dels pisos públics

Marsol ho veu el "primer pas, però ferm" per a crear un parc públic



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 març (EUROPA PRESS) -

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d'Andorra, Conxita Marsol, ha presentat aquest dilluns el reglament que regula l'accés, adjudicació i gestió dels pisos públics, així com l'import del lloguer.

Ha defensat que és el "primer pas, però ferm" per crear un parc públic i ha reiterat que en els propers dos anys s'incorporaran més de 300 habitatges al mercat perquè --en les seves paraules-- cap família hagi de destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer, informa l'Executiu en un comunicat.

El reglament fixa com a requisits "imprescindibles" per accedir a ells que els interessats hagin residit al Principat durant almenys els últims cinc anys i que acreditin que destinen més d'un 30% dels ingressos al pagament del lloguer i que no disposen d'habitatges en propietat.

També que tinguin uns ingressos mínims anuals superiors a el salari mínim vigent al país --1.376,27 euros al mes-- i de 2,2 vegades aquest import com a màxim: el reglament incrementa el topall fins a 2,5 vegades el salari mínim per a les famílies amb almenys dos menors a càrrec.

El patrimoni del sol·licitant o del conjunt de la unitat familiar haurà de ser inferior a 4 vegades el salari mínim en còmput anual.

CONVOCATÒRIA

El Butlletí Oficial del Principat preveu una convocatòria d'accés i adjudicació per a cadascun dels edificis del parc públic, i establirà "un preu mínim de l'habitatge segons la seva tipologia".

Assegura que els adjudicataris pagaran com a màxim el 30% dels seus ingressos per al lloguer i la renda serà un 25% inferior al preu de mercat.

El termini del contracte serà de 3 anys, prorrogables anualment fins a dos anys més mentre l'inquilí "continuï complint els requisits d'accés": destinarà com a màxim el 30% dels seus ingressos al lloguer, que al seu torn serà un 25% inferior al preu de mercat.

L'Executiu ha sostingut que els ingressos de la llar seran un factor important per accedir als habitatges: obtindran major puntuació els candidats amb ingressos que superin "lleugerament" el salari mínim i el sistema de punts anirà baixant fins als quals acreditin ingressos superiors o igual a dues vegades el salari mínim.

D'altra banda, els criteris d'adjudicació també tindran en compte a les persones amb discapacitat, les famílies monoparentals, les víctimes de violència de gènere, els majors de 65 anys i els menors de 35.

Les persones amb més de 10 anys de residència ininterrompuda al país obtindran puntuació extra, així com els inscrits en la parròquia (municipi) on se situa el pis.