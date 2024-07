Andorra registra la primera nit tropical de l'any amb mínimes per sobre dels 20 graus

El Servei Meteorològic preveu que diumenge baixin les temperatures

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)

El Principat d'Andorra ha registrat aquest divendres la primera nit tropical de l'any amb temperatures mínimes que s'han mantingut per sobre dels 20 graus centígrads, informa el Servei Meteorològic nacional.

Segons les dades del Servei, la zona afectada ha estat la vall central, on fins a quatre estacions han registrat mínimes per sobre dels 20 graus: la Margineda (21ºC), la Comella (20,9ºC), Roc de Sant Pere (20,5ºC) i FEDA Central (20,2ºC).

Ara com ara, el Servei Meteorològic manté l'avís groc per altes temperatures, un episodi que va acompanyat de presència de pols procedent del Sahara, i de fet ha manifestat per les xarxes socials que preveu que aquest divendres sigui "el dia més càlid" de la setmana.

El Servei ha previst que aquest divendres la temperatura màxima arribi als 33 graus a Andorra la Vella, si bé la mínima ha de quedar per sota dels 20, mentre que dissabte el mercuri hauria de pujar fins als 32 graus.

La previsió mostra que dissabte a la nit arribarà una massa d'aire que refrescarà l'ambient i deixarà pluges "localment tempestuoses", per la qual cosa es preveu que diumenge puguin baixar les temperatures.