Andorra registra una ocupació hotelera del 66,73% durant la temporada d'hivern

MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS
La patronal fa una valoració positiva d'una campanya "sòlida i regular"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
Andorra ha tancat la temporada d'hivern amb una ocupació hotelera mitjana del 66,72%, una xifra pràcticament igual a la registrada en la temporada 2024-2024, quan es va arribar al 66,96%.
Segons ha informat la patronal Unió Hotelera d'Andorra (UHA) aquest dilluns, la campanya, de la qual han fet una valoració positiva, es considera "sòlida i regular", ja que ha registrat una molt bona resposta de la demanda.
El fet de disposar de neu des de l'inici de la temporada ha tingut un impacte "especialment rellevant" sobre el comportament de la demanda, generant confiança en el mercat i estimulant les reserves anticipades.
La patronal atribueix la petita variació negativa respecte a l'ocupació de la temporada anterior al fet que la Setmana Santa aquest any ha quedat fora del tram principal del període hivernal.
MES A MES
La temporada va començar amb força, amb una ocupació del 62,85% al desembre, una xifra superior a la registrada un any abans i "clarament" per sobre de la mitjana habitual d'aquest període.
El gener va confirmar la tendència, elevant l'ocupació fins al 80,52%, consolidant un nivell d'activitat "molt elevat" tant en caps de setmana com entre setmana i amb ocupacions elevades a totes la parròquies (municipis).
El febrer va tornar a registrar xifres "molt sòlides", amb una ocupació del 85,27%, mentre que al març l'ocupació va ser del 70,88%, mantenint una bona dinàmica fins al tram final de la temporada.
VALORACIÓ
En vista d'aquesta situació, la UHA considera especialment rellevant la solidesa mostrada per la demanda turística durant tota la campanya i la capacitat del sector per mantenir nivells elevats d'ocupació de manera continuada.
La qualitat de l'oferta hotelera, la capacitat de comercialització anticipada, les bones condicions de neu i l'atractiu global de la destinació han estat factors "determinants" per consolidar una temporada d'hivern positiva, estable i amb una elevada regularitat en els nivells d'activitat.