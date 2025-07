Andorra registra una millora del poder adquisitiu de la ciutadania el 2024

Les dades són de l'Enquesta de condicions de vida publicada aquest dilluns

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

L'Enquesta de condicions de vida (ECV) corresponent a l'any 2024 constata una millora del poder adquisitiu de la ciutadania i dels indicadors de benestar que han experimentat un increment generalitzat, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Quant a la distribució personal de la renda, els ingressos equivalents han augmentat de mitjana gairebé un 35% des del 2021, dels 27.733 euros el 2021 als 37.335 el 2024, una xifra que "dobla" els increments acumulats de l'IPC durant el mateix període (15,7%).

La situació s'atribueix, segons la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a les polítiques dutes a terme pel Govern andorrà per millorar la capacitat adquisitiva, com les revisions del salari mínim per sobre de l'IPC, la congelació dels lloguers o la gratuïtat del servei públic d'autobús.

Marsol també subratlla la disminució "significativa" de gairebé 5 punts del volum de població amb sobrecàrrega dels costos de l'habitatge en règim de lloguer --que destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer--, que ha passat del 17,8% el 2021 al 13% el 2024.

REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT

Els resultats de l'enquesta també mostren que la desigualtat econòmica s'ha reduït, tenint en compte que la riquesa tendeix a concentrar-se en les classes mitjanes, segons mostren l'indicador S80/20 i l'índex de Gini.

El primer és la ràtio que relaciona la renda mitjana del 20% de la població amb més ingressos amb la del 20% amb menys ingressos, que ha baixat dues dècimes respecte al 2023 i passa del 7,3 al 7,1.

L'índex de Gini, en què el valor més alt indica una desigualtat més gran, també ha baixat en relació amb l'any 2023 i passa del 40 al 38,4.

POBRESA

D'altra banda, els indicadors de pobresa assenyalen que el volum de població en pobresa severa (per sota dels 11.553 euros, el 40% de la mitjana d'ingressos) ha baixat del 7,3% el 2023 al 4,2% el 2024.

Una situació similar es dona amb la població en pobresa relativa (14.442 euros equivalents al 50% de la mitjana) que ha passat del 9,8 al 8,8%, indica el comunicat governamental.

Part d'aquests dos grups de població han millorat la seva capacitat adquisitiva i ha passat al grup de persones que estan per sota dels 17.330 euros, on se situa el llindar del risc de pobresa, que ha pujat 2,8 punts, del 13,6 al 16,4%.

Amb tot, la taxa de privació material severa ha disminuït "sensiblement" respecte al 2023: ha passat del 7,3% al 5% del 2024.

Respecte als països de l'entorn, l'enquesta evidencia que el llindar del 60% de la mitjana d'ingressos de la població, per sota de la que determina la taxa de risc de pobresa, és bastant superior a la dels veïns: 17.330 euros respecte als 11.584 d'Espanya i els 15.334 de França.

Com a exemple s'indica que mentre a Andorra el 16,4% de la població està per sota del llindar de risc de pobresa, a Espanya aquest percentatge s'eleva fins al 19,7%.