Andorra registra deu donants i completa sis implants de còrnia en cinc mesos

El Ministeri i el SAAS valoren "molt positivament" les xifres
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
Andorra ha registrat deu donacions de còrnia que han derivat en sis implants exitosos durant els primers cinc mesos de funcionament del circuit, ha informat el Govern del Principat en un comunicat aquest dimarts.
De la resta de donacions, la nota detalla que una és "viable" i està pendent de ser implantada, dues s'han descartat i una altra està pendent de finalitzar els estudis de viabilitat.
El Ministeri de Sanitat i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han fet públiques les dades coincidint amb el Dia mundial de la donació d'òrgans, teixits i trasplants que se celebra el 14 d'octubre.
Tant el ministeri com el SAAS valoren "molt positivament" aquestes xifres que consideren que no només demostren el caràcter altruista i solidari de la ciutadania, sinó que les donacions també han permès restaurar la visió de sis pacients amb lesions oculars.
De fet, les donacions s'han pogut fer després que el Ministeri de Sanitat i el SAAS signessin, el maig del 2025, un conveni de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l'Hospital Clínic de Barcelona que permet la donació de còrnies al país.
CIRCUIT DE DONACIÓ GRATUÏT
El circuit de donació és gratuït: primer es verifica que no hi ha oposició a la donació i s'obté el consentiment familiar, després es comprova que el donant compleix els criteris que estableix el Centre de Donacions del Clínic.
Un cop es disposa de l'avaluació favorable, es procedeix a l'extracció de la còrnia i la restauració del cos i, posteriorment, es fa l'enviament de les còrnies al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, on es processen i es conserven fins que es trasplanten.
El Govern andorrà també destaca que el 2024 es van fer dues donacions efectives de medul·la òssia, que van correspondre a dos trasplantaments i també s'assenyala que des del 2012 s'han fet més de 1.600 donacions de cordó umbilical que han permès efectuar 161 criopreservacions i aconseguir trasplants.