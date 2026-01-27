Andorra registra un augment del 17,6% dels delictes de maltractament i violència de gènere

La Fiscalia registra una disminució del 12% de les infraccions contra la llibertat sexual
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
Andorra va registrar el 2025 un total de 207 delictes per maltractaments en l'àmbit domèstic i de la violència de gènere, la qual cosa suposa un increment del 17,6% respecte al 2024.
La xifra l'ha donada a conèixer el fiscal general, Xavier Sopena, durant la roda de premsa d'avançament de les estadístiques delictives que s'ha dut a terme aquest dimarts, com a prolegomen de l'obertura de l'any judicial que tindrà lloc dijous vinent.
La memòria del ministeri públic recull que al llarg de l'any passat es van abordar un total de 6.152 infraccions penals, un 2,55% menys que les 6.213 del 2024, de les quals 3.748 van ser delictes (-2,39%).
Sopena ha volgut assenyalar, en concret, l'augment registrat d'actes criminals relacionats amb els maltractaments i la violència de gènere, que amb els 207 casos comptabilitzats se situen a nivells de 2021 i 2023, després d'un 2024 en què s'havien moderat.
També s'han incrementat els delictes per amenaces (+18%) i els furts (+15%), especialment aquells en què el valor dels béns sostrets supera els 600 o els 6.000 euros o quan es fa amb abús de confiança.
En canvi, les dades mostren una reducció dels furts amb accés il·lícit en casa habitada (- 21,43%), els furts amb escalament (-66,67%) o els furts amb força (-37,50%), tots generadors d'alarma social.
Una altra de les dades destacades pel fiscal general és la disminució (-11,81%) dels delictes contra la llibertat sexual, després d'un any 2024 que el mateix fiscal va alertar de "salt significatiu" respecte al 2023.
MENYS VIOLACIONS
Concretament, l'any passat es van registrar 15 violacions, gairebé un 35% menys que les 23 del 2024, i també van baixar un 41,2% els delictes de pornografia infantil i exhibicionisme, mentre que han augmentat un 250% els delictes de prostitució després de passar de 2 a 7.
D'altra banda, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 40% i destaca especialment la disminució en un 35,52% dels d'introducció i consum de cocaïna (de 183 a 118) i una baixada del 52% dels d'introducció i consum d'èxtasi (de 88 a 43).