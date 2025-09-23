Andorra reformarà la llei per facilitar la creació de comitès d'empresa en el sector privat

La patronal proposa limitar l'obertura de negocis per evitar "tensar" el mercat laboral
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra presentarà durant aquesta tardor un projecte de reforma de la legislació laboral que haurà de facilitar la creació de comitès d'empresa en el sector privat.
Ho ha informat aquest dimarts el Govern andorrà en un comunicat després d'una reunió del Consell Econòmic i Social (CES).
En la trobada, patronal i sindicats han arribat a un acord per modificar la llei de relacions laborals i donar eines noves perquè les empreses puguin tenir més representació d'assalariats i es puguin constituir més convenis col·lectius.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat que era "un pas necessari" i ha destacat que el Govern andorrà ha facilitat assessorament tècnic extern a totes dues parts per fer-ho possible.
AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I TREBALL
Altres punts destacats del CES han estat el veredicte favorable al contingent de quota general d'autoritzacions de residència i treball que s'obrirà pròximament, avançant-se "unes setmanes" a la data habitual, a finals d'octubre.
Com ja va anunciar fa uns dies, el Govern andorrà aprovarà una quota de 900 places, 100 de les quals ja es van avançar durant aquest mes de setembre per respondre a les necessitats de certes ocupacions de serveis bàsics per a les quals no hi havia professionals al país.
En aquest àmbit, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha proposat a executiu i comuns (ajuntaments) --com a responsables d'autoritzar les obertures comercials-- que obrin una reflexió per fixar un sistema que limiti aquestes obertures i així "no tensar" tant el mercat laboral.
Finalment, el CES ha donat un dictamen favorable a la proposta del Govern andorrà d'assolir la igualtat en el permís de naixement entre els dos progenitors, que a partir del 2026 s'implementarà de manera progressiva.