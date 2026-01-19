Andorra reforça el seu lideratge en turisme de muntanya en la conferència iberoamericana

S'ha aprovat una declaració perquè el turisme sigui una prioritat estratègica
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)
Andorra ha reforçat el seu lideratge en turisme de muntanya en la 13a Conferència Iberoamericana de ministres de turisme celebrada a Alcalá de Henares (Madrid) i en la qual ha participat el titular de la cartera, Jordi Torres.
El ministre ha intervingut en una taula rodona sobre competitivitat turística, innovació i digitalització i ha destacat el posicionament del Principat com a destinació compromesa amb un nou model turístic basat en la "qualitat, el valor afegit i el turisme de muntanya i benestar", informa l'executiu en un comunicat.
Entre les accions destacades, el ministre ha exposat l'estudi sobre la capacitat de càrrega com a eina "fonamental" de governança turística, el segell Andorra Selected o el paper dels esdeveniments esportius, culturals i gastronòmics com a palanques de desestacionalització.
La reunió ha culminat amb l'adopció d'una declaració final, que els delegats han acordat amb una visió col·lectiva i consensuada del turisme a Iberoamèrica, situant-lo com una prioritat estratègica de les polítiques públiques regionals.
El text subratlla el paper del turisme com a motor de desenvolupament econòmic, inclusiu i ambientalment sostenible, i ofereix un conjunt d'eines multidisciplinàries per enfortir la competitivitat del sector.
Així mateix, la declaració reafirma el compromís comú d'avançar cap a un model de turisme més "ètic, resilient, inclusiu i sostenible" a tota la regió.
La conferència, que ha començat amb un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident ferroviari a Adamuz (Còrdova), ha reunit els vint-i-dos representants d'alt nivell dels països membres de la Comunitat Iberoamericana.
REUNIONS BILATERALS
Durant la conferència, el ministre Torres ha mantingut reunions bilaterals amb els viceministres de Turisme de Mèxic i Colòmbia amb l'objectiu de reforçar les relacions bilaterals en matèria turística.
El titular de Turisme ha destacat que tant Mèxic com Colòmbia han estat identificats com mercats emissors de gran potencial per incrementar les arribades al Principat, a més de la "molt bona" acollida de la destinació Andorra per part dels operadors i agències de viatges contactats durant els 2025.
Les reunions han permès subratllar la importància d'enfortir la cooperació turística entre Andorra, Mèxic i Colòmbia, a més d'identificar vies de promoció com les eines per impulsar l'intercanvi cultural i comercial, a banda de contribuir al creixement sostenible i mutu de les destinacions.