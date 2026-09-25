Andorra reforça la cooperació amb Espanya en salut animal i producció agropecuària

El Principat podrà accedir a laboratoris de referència del Ministeri d'Agricultura espanyol
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia d'Andorra, Guillem Casal, ha mantingut una reunió bilateral amb el seu homòleg espanyol, Luis Planas, per fer balanç de la cooperació entre tots dos països i explorar noves oportunitats de col·laboració en l'àmbit de la producció agropecuària, salut animal i salut vegetal.
La trobada s'ha dut a terme durant la participació de Casal en la XII Conferència Iberoamericana de ministres d'Agricultura i Pesca que s'ha celebrat aquesta setmana a Còrdova (Espanya), informa l'executiu andorrà en un comunicat.
La reunió ha servit per avançar en una nova línia de cooperació destinada a reforçar les capacitats d'Andorra en matèria de control i vigilància de les malalties animals transmissibles.
Les dues parts treballen en un protocol d'entesa perquè els laboratoris de referència del ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya puguin prestar serveis especialitzats d'anàlisi al Principat quan calgui.
L'objectiu és que el text pugui estar llest durant els pròxims mesos i es pugui signar abans de finals d'any.
Casal ha remarcat que aquesta col·laboració permetrà a Andorra continuar reforçant els mecanismes de prevenció, vigilància i resposta davant possibles emergències sanitàries, alhora que consolida una cooperació estratègica amb "un soci de primer nivell" com és Espanya.
Els ministres també han valorat positivament el funcionament del protocol tècnic acordat per facilitar el retorn dels palets i altres embalatges de fusta provinents de la UE, garantir la traçabilitat i el compliment de les condicions fitosanitàries.
CONFERÈNCIA
Durant la conferència de ministres, Casal ha pres part en diverses sessions de treball i diàleg ministerial centrades en la innovació, la digitalització i la cooperació en els àmbits sanitaris i fitosanitaris.
En aquest marc, ha exposat l'aposta d'Andorra per l'aplicació de les noves tecnologies en la ramaderia extensiva de muntanya, amb eines que milloren la gestió, la productivitat, el benestar animal i el seguiment sanitari.
També ha compartit l'experiència amb la creació de la comissió interministerial 'Una sola salut' i les accions impulsades en àmbits com la zoonosi, la vigilància de vectors, la resistència als antimicrobians i l'impacte del canvi climàtic sobre la salut.
La conferència ha culminat amb l'adopció de la Declaració de Còrdova, que reafirma el compromís dels països iberoamericans amb la producció alimentària sostenible, la seguretat alimentària i la lluita contra la fam i la malnutrició.