Andorra reforça la convivència viària amb la campanya 'El respecte va sobre rodes'

L'acció recorda que l'empatia i la prudència són clau per garantir la seguretat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dimarts la campanya 'El respecte va sobre rodes' amb l'objectiu de reforçar la convivència viària entre ciclistes i conductors.
Segons informa l'executiu en un comunicat, amb el nou eslògan, es vol recordar que el respecte, l'empatia i la prudència són elements clau per garantir la seguretat de tothom.
L'acció forma part de la campanya 'Andorra Territori Ciclista', que es duu a terme al país des del 2018 i que vol promoure una mobilitat més segura, responsable i respectuosa.
El secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que la convivència a la carretera és una responsabilitat col·lectiva i que la voluntat del Principat és "ser un referent" de convivència, seguretat viària i mobilitat sostenible.
Alhora, Forné ha recordat que la seguretat no només depèn de les normes i ha assenyalat que "no n'hi ha prou amb demanar respecte", sinó que ha d'anar acompanyat d'infraestructures creades per l'administració que facilitin aquesta convivència.
La campanya es duu a terme a través de cinc càpsules audiovisuals que tracten situacions quotidianes de la circulació i mostren simultàniament la visió del ciclista i la del conductor, destacant una mateixa realitat compartida i promovent una mirada empàtica i conscient.
Es difondrà de juny a octubre del 2026 a través dels canals digitals de l'Àrea de Mobilitat, amb adaptació a diversos formats per ampliar-ne l'abast.