Andorra recuperarà una antiga fàbrica de tabac per convertir-la en un parc tecnològic

El Govern andorrà i el Comú de Sant Julià l'han adquirit per 4,2 milions d'euros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra i el Comú (ajuntament) de Sant Julià de Lòria han formalitzat aquest dijous la compra de l'antiga fàbrica de tabac CATSA, situada en aquest municipi, per convertir-la en un parc tecnològic.

Així ho ha informat el Govern andorrà en un comunicat després que la ministra de Cultura, Mònica Bonell, el cònsol major (alcalde) de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, i el representant de l'actual propietat de l'edifici, Christian Pérez, hagin rubricat el contracte de compra per un valor de 4,2 milions.

Bonell ha recordat que l'antiga fàbrica ha estat testimoni d'una època "molt important per a l'economia d'Andorra", i per aquest motiu ha anunciat que engegaran els tràmits per incloure l'edifici en l'inventari general del patrimoni cultural d'Andorra.

A més a més, s'ha acordat amb la propietat que el Govern andorrà custodiï els arxius de la fàbrica a través de l'Arxiu Nacional, que els catalogarà i conservarà, per poder donar a conèixer més la història d'aquesta indústria.

Per Cairat, la compra de l'antiga Cooperativa Andorrana de Tabacs SA (CATSA) suposa un pas "decisiu" cap a la revitalització de la parròquia (municipi) i, a més, permet consolidar un compromís patrimonial.

El cònsol també ha destacat que l'operació permet projectar un futur de progrés per a Sant Julià de Lòria i la part alta del nucli urbà a més de "revitalitzar-la i donar-li nous usos", a més d'integrar-la en el desenvolupament estratègic de Laurèdia.

En el mateix acte, Bonell i Cairat han signat un conveni que estableix que el Comú cedeix l'ús gratuït del 50% de la propietat durant 30 anys al Govern andorrà perquè pugui desenvolupar el projecte d'àrea tecnològica "o altres projectes d'interès nacional" que es considerin oportuns i puguin aportar un retorn notòria per a Sant Julià de Lòria.

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Per poder culminar la compra, l'executiu ha entrat a tràmit parlamentari un projecte de llei de crèdit extraordinari amb l'objectiu que el Consell General (Parlament) el pugui aprovar "en els millors terminis", i desbloquejar així la partida pressupostària necessària per abonar l'import corresponent al 50% de la compra que ha d'abonar el Govern andorrà.

L'edifici de l'antiga cooperativa de tabac, amb una superfície de 2.886 metres quadrats i construït el 1962, va ser una de les fàbriques de tabac que va desenvolupar una important activitat fins que va tancar, el 2010.

Actualment l'edifici està en desús, tot i que últimament va ser un dels espais de L'Andart, festival d'expressió artística i cultural, que va contribuir a recuperar la memòria d'aquest immoble que forma part de la història del tabac i del patrimoni industrial del país i a donar-li valor.