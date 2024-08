Andorra recupera unes pintures murals de l'església de Sant Esteve després de gairebé 100 anys

Les obres es podran visitar gratuïtament fins al 30 de setembre



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Andorra ha culminat aquest dimarts la recuperació de les pintures murals de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella gairebé 100 anys després que fossin venudes.

Les obres 'El beso de Judas' i 'La flagelación' van arribar el divendres al Principat després que el Govern les hagi adquirit per 2,75 milions d'euros a una família de Barcelona que feia anys que les tenia en propietat, informa l'Executiu en un comunicat.

Aquest dimarts s'ha fet la inauguració de l'exposició de les pintures a l'Espai Columba i el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que les obres són "una part indissoluble" del relat el país, per recordar i ensenyar a les generacions futures d'on es ve i com s'ha arribat al que s'és.

Segons Espot, cada element del patrimoni cultural andorrà és "únic i insubstituïble", per la qual cosa té un valor incalculable i es mereix la seva salvaguarda, i per aquest motiu les pintures murals recuperades es podran visitar gratuïtament fins al 30 de setembre.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha relatat el procés de negociació amb els anteriors propietaris assegurant que les dues parts compartien "l'interès genuí" per assegurar el millor futur per a les pintures.

Des del seu punt de vista, aquest futur passa "sens dubte" per fer-les accessibles al públic, tant andorrà perquè és un element de cohesió, identitat i pertinença, com als visitants que tenen interès per conèixer la història del país.

A l'acte també hi han assistit dos dels anteriors propietaris de les pintures, Enriqueta Bosch García-Bravo i el seu germà Juan Bosch García-Bravo.

Per acollir les dues escenes s'ha adequat l'Espai Columba per garantir "les millors condicions" per ser contemplades i per a la seva conservació, al mateix temps que s'han dissenyat un conjunt d'activitats per explicar al públic el seu valor.

CRONOLOGIA I IMPORTÀNCIA

Les pintures murals de l'església de Sant Esteve van ser venudes el 1926, amb els permisos pertinents del bisbe d'Urgell, Justí Guitart, feta en una època en què la relació amb el patrimoni, la seva valoració i la seva gestió eren molt diferents, assenyala el comunicat del Govern.

Per les qualitats artístiques i estilístiques del conjunt la recuperació dels dos fragments de pintures murals suposa una fita "important" per al país, ja que permet situar Andorra en ple context artístic medieval europeu.

De fet, les pintures són "un exemple únic" al país per la temàtica que representen i l'estil utilitzat, conegut com a estil 1200 i que es caracteritza per un tractament de les formes més humanitzat, expressiu i carregat de moviment que suposa una transició entre el romànic i el gòtic.

A més, la riquesa de les representacions es veu accentuada per un intent de crear profunditat i perspectiva per donar més solemnitat al conjunt, exposa el comunicat.

L'arribada al país de les dues pintures de Sant Esteve s'ha completat gairebé 17 anys després de l'arribada dels frescs de l'església de Santa Coloma al Principat.