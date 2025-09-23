Andorra reconeixerà Palestina si s'allibera els ostatges i es crea un govern sense Hamas

La ministra d'Exteriors ho anuncia a l'ONU
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Andorra s'ha compromès aquest dilluns des de Nova York a reconèixer oficialment l'Estat Palestí si es compleixen diverses condicions: que s'alliberi els ostatges, es desarmi Hamas i es faci un govern palestí que exclogui Hamas.
Ho ha dit la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, durant la seva intervenció en la Conferència Internacional d'Alt Nivell per a la Resolució Pacífica de la Qüestió de Palestina i la Implementació de la Solució dels Dos Estats que se celebra a Nova York, informa el Govern en un comunicat.
Tor ha dit que aquest reconeixement de Palestina previst pel seu govern és una "decisió política ferma" motivada per la voluntat de contribuir al restabliment de la pau, el respecte al dret internacional i a la protecció de la dignitat humana.
Per fer efectiu el reconeixement, reclama "amb força" l'alliberament de tots els ostatges, el desarmament de Hamas (autors dels atacs del 7 d'octubre de 2023) i l'establiment d'un Estat palestí desmilitaritzat sota una autoritat reformada que exclogui Hamas.
La ministra ha deixat clar que "només en aquest context" i amb la plena integració regional d'Israel garantida, Andorra considerarà establir relacions diplomàtiques amb Palestina, sense donar cap data exacta.
"NEUTRALITAT ACTIVA"
També ha dit que Andorra se sent orgullosa dels seus més de set segles de pau ininterrompuda, basada en la neutralitat, i que amb aquest reconeixement "es manté fidel a la neutralitat activa", compromesa decididament amb el multilateralisme, la recerca de consensos i la cooperació internacional.
Ha afegit que el Principat continuarà compromès, juntament amb els Estats membres i les organitzacions implicades, a treballar per una "pau veritable" a Orient Mitjà.
SITUACIÓ "INSOSTENIBLE"
Tort ha lamentat que, des de la conferència de juliol, la situació s'ha tornat "insostenible" amb desenes de milers de víctimes, majoritàriament dones i nens; ha afirmat que l'accés a l'ajuda humanitària està greument obstaculitzat, convertint la fam en arma de guerra i amb desplaçaments forçats arribant a dimensions inaudites, ha dit textualment.
Davant d'això, la ministra ha reiterat la crida d'Andorra a un alto-el-foc immediat i durador, i ha defensat que "l'única sortida creïble" és la solució dels dos estats.
La ministra ha agraït a França i Aràbia Saudita, impulsors de la Conferència d'Alt Nivell, una iniciativa "crucial" ja que obre un camí de responsabilitat i esperança, ha dit.