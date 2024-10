Andorra recapta prop de 60 milions d'euros en la campanya 2023 de l'IRPF

El ministre de Finances destaca que la xifra "supera les previsions"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha recaptat prop de 60 milions d'euros en la campanya 2023 de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), segons ha informat l'executiu andorrà aquest dimarts en un comunicat.

La nota de premsa detalla que dels 60 milions recaptats, 25.908.359 euros corresponen a la campanya de declaració voluntària de l'impost, que va finalitzar aquest dilluns 30 de setembre.

Durant la presentació de les dades, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que la dada "supera les previsions" que es van presentar en l'inici de la campanya, durant el mes d'abril del 2024.

Lladós ha recordat que l'exercici 2022 es va tancar amb una recaptació de 53,1 milions i el del 2021 amb 51,5 milions, per la qual cosa ha assegurat que la diferència positiva en la recaptació d'impostos directes "és un reflex de l'economia andorrana".

A més a més, el ministre ha remarcat "la normalitat del procés", per la qual cosa a poc a poc s'interioritza en el calendari anual dels ciutadans que a finals de setembre s'ha d'haver completat la declaració de l'IRPF.

DADES

Entrant en els detalls, Lladós ha apuntat que, al final del període voluntari, s'han presentat 24.279 declaracions, de les quals 20.516 de manera telemàtica i 3.763 de manera presencial.

Del total de declaracions, en 13.404 casos el contribuent ha hagut de fer un ingrés (28.854.657 euros), 5.067 han obtingut un saldo positiu (s'han retornat 2.946.298 euros), mentre que 5.808 declaracions han obtingut un resultat zero, per la qual cosa el contribuent no ha hagut de pagar ni l'administració li ha hagut de retornar diners.

De la suma total de la recaptació corresponent al 2023, el ministre ha detallat que 18 milions d'euros corresponen a retencions practicades a les rendes del treball, 7 milions són de retencions a rendes del capital immobiliari, 9 milions del pagament fraccionat d'activitats econòmiques i 26 milions del resultat de les quotes diferencials.