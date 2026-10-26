Andorra rebaixa els requisits per accedir al Programa 30-40 d'ajuts a l'habitatge

A partir d'ara ho podran demanar totes les persones que cobrin el salari mínim
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 26 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dilluns un ajust en el reglament del programa d'ajuts temporals per afavorir l'habitatge assequible, conegut com Programa 30-40 i presentat a mitjans de setembre, que rebaixa els requisits d'accés i amplia el nombre de persones que se'n podran beneficiar.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, la principal modificació és la reducció del llindar mínim d'ingressos exigible per accedir al programa, de manera que els aspirants a l'ajut hauran de percebre, com a mínim, uns ingressos equivalents al salari mínim interprofessional vigent (1.568,67 euros), en comptes d'1,2 vegades el salari mínim que s'havia establert inicialment.
També es mantenen les excepcions previstes per als estudiants d'ensenyament superior, les persones en situació d'incapacitat temporal, les persones que cuiden de dependents i les persones jubilades o beneficiàries de determinades pensions.
El nou reglament també estableix que les persones que compleixen el requisit de 15 anys de residència i els llindars d'ingressos del programa hauran de sol·licitar preferentment aquest ajut, i només si la petició es resol desfavorablement podran demanar l'ajut per a l'habitatge de lloguer de la cartera de serveis socials.
PERSONES BENEFICIÀRIES
Igualment, les persones que actualment són beneficiàries d'un ajut al lloguer d'Afers Socials també podran sol·licitar el Programa 30-40 i, en cas de resolució favorable, la concessió comportarà la renúncia automàtica a l'ajut anterior.
El reglament també simplifica el procediment de sol·licitud, instrucció i resolució, de manera que la petició es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica del Govern andorrà mitjançant una declaració autoresponsable, en què la persona sol·licitant certificarà l'exactitud de les dades aportades.
El nou reglament entrarà en vigor l'1 de novembre, moment a partir del qual es podran presentar les sol·licituds i, en cas de resolució favorable, els efectes econòmics començaran l'1 de gener del 2027 o en la data de presentació de la sol·licitud si és posterior.