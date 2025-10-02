Publicat 02/10/2025 18:29

Andorra reafirma el seu compromís amb una migració sostenible dins el marc europeu

Espot durant la taula de debat
GOVERN D'ANDORRA

Espot participa en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea de Copenhaguen

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

Andorra ha reafirmat el seu compromís amb una migració sostenible dins el marc europeu durant la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra a Copenhaguen (Dinamarca).

El cap de govern, Xavier Espot, ha exposat que el Principat, com a país de petites dimensions amb una economia en plena expansió, requereix polítiques migratòries que tinguin en compte tant "les necessitats laborals creixents" com la conservació dels recursos naturals i la cohesió social.

Ho ha dit durant la seva intervenció en la taula de debat titulada 'Migració - control efectiu dels fluxos migratoris', que han moderat Bèlgica i el Regne Unit, en la qual ha explicat que el model andorrà combina l'establiment anual de contingents, consensuats amb els principals actors econòmics.

Segons Espot, aquest enfocament permet donar la benvinguda a les persones que desitgen contribuir al desenvolupament del país i, alhora, "mantenir l'equilibri i la identitat nacional".

El cap de govern també ha expressat el suport d'Andorra a l'"enfocament integral" que s'ha acordat en la taula rodona, amb l'objectiu de col·laborar en la gestió dels complexos reptes associats a la migració il·legal.

AGENDA COMPARTIDA

Els líders polítics que han participat en el debat han posat de manifest la voluntat d'adoptar una agenda compartida que integri innovació i col·laboració transfronterera per protegir els drets humans i garantir la seguretat i la prosperitat a Europa.

Així, han defensat dur a terme accions decidides contra les xarxes de contraban, l'enfortiment dels mercats legislatius i dels sistemes d'asil, i la creació de noves aliances amb països d'origen i de trànsit.

El debat ha conclòs amb el compromís d'avançar en la implementació de mesures concretes que aportin solucions "eficaces i sostenibles" davant la migració il·legal i han emfatitzat que només mitjançant l'acció col·lectiva i la voluntat de cooperació política es podrà garantir una gestió responsable i humana de la migració a Europa.

Contador