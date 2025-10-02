Andorra reafirma el seu compromís amb una migració sostenible dins el marc europeu

Espot participa en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea de Copenhaguen
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
Andorra ha reafirmat el seu compromís amb una migració sostenible dins el marc europeu durant la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra a Copenhaguen (Dinamarca).
El cap de govern, Xavier Espot, ha exposat que el Principat, com a país de petites dimensions amb una economia en plena expansió, requereix polítiques migratòries que tinguin en compte tant "les necessitats laborals creixents" com la conservació dels recursos naturals i la cohesió social.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la taula de debat titulada 'Migració - control efectiu dels fluxos migratoris', que han moderat Bèlgica i el Regne Unit, en la qual ha explicat que el model andorrà combina l'establiment anual de contingents, consensuats amb els principals actors econòmics.
Segons Espot, aquest enfocament permet donar la benvinguda a les persones que desitgen contribuir al desenvolupament del país i, alhora, "mantenir l'equilibri i la identitat nacional".
El cap de govern també ha expressat el suport d'Andorra a l'"enfocament integral" que s'ha acordat en la taula rodona, amb l'objectiu de col·laborar en la gestió dels complexos reptes associats a la migració il·legal.
AGENDA COMPARTIDA
Els líders polítics que han participat en el debat han posat de manifest la voluntat d'adoptar una agenda compartida que integri innovació i col·laboració transfronterera per protegir els drets humans i garantir la seguretat i la prosperitat a Europa.
Així, han defensat dur a terme accions decidides contra les xarxes de contraban, l'enfortiment dels mercats legislatius i dels sistemes d'asil, i la creació de noves aliances amb països d'origen i de trànsit.
El debat ha conclòs amb el compromís d'avançar en la implementació de mesures concretes que aportin solucions "eficaces i sostenibles" davant la migració il·legal i han emfatitzat que només mitjançant l'acció col·lectiva i la voluntat de cooperació política es podrà garantir una gestió responsable i humana de la migració a Europa.