Andorra reafirma la cooperació turística amb Espanya i Colòmbia

El Principat participa en el Consell Executiu de l'ONU Turisme



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Turisme d'Andorra, Jordi Torres, ha assistit a la 121a reunió del Consell Executiu de l'ONU Turisme en què ha mantingut diferents reunions que li han permès reafirmar la cooperació turística amb Espanya i Colòmbia.

Segons informa aquest dimarts el Govern andorrà en un comunicat, Torres hi ha assistit en representació d'Andorra com a país observador del Consell Executiu, i ha mantingut reunions per "continuar reforçant la presència turística" del Principat i estrènyer llaços amb altres governs.

En aquest sentit, Torres s'ha reunit amb el viceministre de Turisme de Colòmbia, Arturo Bravo, amb qui ha coincidit en la importància de "reafirmar la cooperació bilateral" entre els dos països.

Especialment, es vol potenciar l'intercanvi d'experiències en turisme d'alta muntanya i d'informació quant a la legislació i els instruments de gestió turística, detalla la nota de premsa.

A més a més, Torres i Bravo han compartit "la rellevància" del turisme gastronòmic i s'han instat a intercanviar bones pràctiques quan es promocionin aquestes iniciatives, que en el cas d'Andorra s'impulsen a través d'Andorra Taste i de Colòmbia amb Colombia a la Mesa.

Posteriorment, el ministre s'ha reunit amb la nova secretària d'estat de Turisme d'Espanya, Rosario Sánchez, que va ser nomenada en substitució de Rosana Morillo a principis del mes de maig.

En aquesta primera trobada, Torres i Sánchez han evidenciat "la bona relació existent" entre tots dos països en l'àmbit turístic i han mostrat la voluntat comuna de cooperar i compartir sinergies.

Durant el Consell Executiu, Jordi Torres també ha pogut parlar, entre d'altres, amb el secretari general de l'ONU Turisme, Zurab Pololikashvili, amb el ministre d'Indústria i Turisme d'Espanya, Jordi Hereu, o amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.