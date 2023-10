Andorra prorroga els contractes de lloguer però permet increments per sobre de l'IPC

El Govern del Principat pretén que en quatre anys el mercat "quedi alliberat"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha entrat a tràmit aquest dilluns el projecte de llei que permet que el 2024 es tornin a prorrogar els contractes de lloguer que vencen aquell mateix any, però a diferència del 2022, aquesta vegada autoritza incrementar les rendes per sobre de l'IPC.

Ho ha anunciat en una roda de premsa la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, acompanyada del secretari d'estat de la matèria, Jordi Puy, en la qual ha destacat que la voluntat és "protegir els lloguers més antics".

Marsol ha explicat que, a causa de l'increment de la inflació --el setembre s'ha tancat amb un IPC del 6,1%--, el Govern andorrà ha arribat a la conclusió que cal "prorrogar un any mes els contractes vigents".

Ara bé, la voluntat continua sent "liberalitzar" el mercat, per la qual cosa la nova norma pretén ser una llei de punt i final, segons paraules de la ministra, que no requereixi aprovar-ne cap altra els pròxims anys.

Així, la idea és que en un termini de quatre anys el mercat "quedi alliberat" i funcioni completament sense intervenció de l'administració.

INCREMENTS

D'aquesta manera, s'ha establert un increment progressiu de la renda en funció de l'any en què es va signar el contracte de lloguer alhora que també s'aplica una gradació en les pròrrogues.

Concretament, els contractes signats el 2015 o abans, podran tenir una pròrroga de quatre anys i una actualització màxima de l'IPC més un 5%.

Per als contractes del 2016, la pròrroga és de tres anys amb un increment de l'IPC més un 4%.

En el cas dels contractes signats el 2017, la pròrroga és de dos anys i l'actualització de la renda de l'IPC més un 3%.

Per als contractes del 2018 s'ha previst una pròrroga d'un any amb un augment de l'IPC més un 2%, mentre que els signats el 2019 es podran prorrogar un any i actualitzar la renda amb IPC més un 1%.

De la mateixa manera, la nova llei recull que les rendes inferiors als 6 euros el metre quadrat i per a les quals sigui operativa la pròrroga, la propietat en podrà actualitzar el preu amb un màxim de l'IPC més un 6%.

Puy ha remarcat que, a partir del 2024, la renda s'actualitzarà si està pactat en el contracte, d'acord amb la llei d'arrendament de finques urbanes, perquè a mesura que transcorrin els anys els contractes "es vagin alliberant".

EXCEPCIONS

El Govern del Principat també ha previst algunes excepcions per les quals no operarà el règim de prorrogues.

Es podrà acabar el contracte si se cedeix l'immoble al Govern andorrà per poder-lo destinar al parc públic d'habitatge, si la recuperació de l'immoble és per destinar-la a ús propi o per a un familiar fins a segon grau de consanguinitat; si la renda mensual supera els 2.000 euros; si s'han de fer obres vinculades a la seguretat, salubritat o higiene, i si el titular és un resident passiu.

Finalment, Marsol i Puy han detallat que serà l'arrendatari qui haurà de demanar la pròrroga en el termini d'un mes abans que acabi el contracte.

La ministra ha destacat que la llei pretén donar "estabilitat al mercat de lloguer" i seguretat als arrendataris, per la qual cosa els contractes més antics són els que tenen les pròrrogues mes llargues.

Igualment, Marsol ha explicat que la llei també preveu un increment de l'impost als pisos buits, que passa de 10 a 20 euros el metre quadrat, si bé ha reconegut que no ha estat gaire efectiu perquè hi ha hagut molt pocs propietaris que hagin tributat de manera voluntària.

Finalment, s'ha previst allargar la pròrroga que impedia donar noves llicències d'apartaments turístics i que acabava el setembre del 2024.

La ministra ha detallat que s'allarga un any més i que a més s'amplia i, si fins ara es podia concedir llicències per a apartaments de 5 estrelles, ara això tampoc no serà possible amb l'objectiu que "aflori el màxim d'habitatge" per als residents al Principat.

El projecte de llei s'ha tramitat amb caràcter d'urgència i s'ha d'aprovar abans que acabi l'any, per la qual cosa la ministra ha apel·lat a la col·laboració dels grups parlamentaris.

SITUACIÓ

Abans de donar a conèixer les mesures, la titular d'Habitatge ha aportat algunes dades que el Govern del Principat ha analitzat per establir les pròrrogues i increments.

En aquest sentit, la ministra ha detallat que a Andorra hi ha 39.000 llars de les quals 25.000 es troben en règim de lloguer.

Segons les dades recopilades per l'executiu, el preu mitjà del lloguer el 2021 se situava al voltant dels 830 euros", si bé Marsol ha admès que els contractes més nous tenen preus força superiors.

De la mateixa manera, segons l'anàlisi del Govern andorrà, la majoria d'ocupants dels pisos són parelles soles o amb un fill a càrrec, que treballen i tenen menys de 65 anys i que es poden permetre pagar 800 o 1.000 euros de lloguer "però no 1.500 o 2.000".

Finalment, Marsol ha anunciat al Govern andorra que treballa perquè a principis del 2024 es pugui crear una borsa d'habitatge a preu assequible que permeti introduir en el mercat "els 3.000 pisos" que es calcula que estan buits.