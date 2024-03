Andorra es promociona com una destinació de turisme de negocis acollint el primer Global MICE Forum

El principal inconvenient detectat és "l'accés" al país



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 març (EUROPA PRESS) -

Andorra ha acollit aquesta setmana una edició del Global MICE Forum, un esdeveniment professional que pretén posicionar el Principat com una destinació de turisme de negocis.

Segons ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, hi han participat un centenar de professionals d'agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments a diferents països.

Ara com ara el turisme de negocis, dins el global del país, "encara és minoritari", per la qual cosa per als participants poder anar a Andorra ha significat poder descobrir les possibilitats que el país ofereix i plantejar-lo com una destinació on organitzar esdeveniments que ara se celebren en altres ciutats i països.

Torres també ha destacat que el turisme de negocis viatja en moments "de més baixa freqüentació turística", aprofita molt les instal·lacions i la seva despesa mitjana és superior, en les seves paraules, a la dels turistes vacacionals.

Per la seva banda, el director del Global MICE Forum, Andrés Merino, ha destacat que el Principat és una destinació "meravellosa" i que els participants han pogut descobrir l'oferta i la varietat de recursos que ofereix.

Merino ha destacat, per exemple, una "excel·lent gastronomia i espais singulars".

ACCESSOS A ANDORRA

Ara bé, el principal inconvenient que han detectat és la connectivitat ja que els accessos actuals "no fan el país accessible".

De fet, ho ha exemplificat amb un grup internacional de persones de fins a deu nacionalitats diferents que per poder participar en l'esdeveniment han volat fins a Barcelona o han hagut de viatjar amb tren fins a Lleida.

El programa del Global MICE Forum inclou sessions de presa de contacte 'one-to-one', activitats en grup per fomentar el treball en equip i el descobriment de diferents espais i propostes dirigides específicament a aquest tipus de turisme.

Segons ha detallat Andorra Turisme, Global MICE Forum ha organitzat unes quaranta trobades a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.