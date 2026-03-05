Andorra prohibirà l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials

El Govern del Principat aprova una modificació de la llei de drets dels infants i adolescents
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat una modificació de la llei de drets dels infants i els adolescents que preveu, entre altres mesures, la prohibició d'accés a les xarxes socials i una SIM obligatòria amb control parental per als menors de 16 anys.
Ho ha explicat aquest dijous el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Marc Rossell, en una roda de premsa, segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, en què ha explicat que els infants i adolescents del país han canviat, per la qual cosa és "fonamental" que la legislació també ho faci per continuar-ne garantint la protecció, sobretot en l'entorn digital i en línia.
La modificació legislativa s'ha elaborat amb un procés participatiu que ha inclòs infants i adolescents provinents de contextos variats del país: participants d'activitats extraescolars, alumnes d'ESO i estudiants de batxillerat i formació professional.
Rossell ha destacat que les aportacions s'han traduït en accions concretes dins la modificació de la llei, i assegura que la nova proposta respon "de manera directa" a allò que els infants i adolescents han expressat.
Igualment, també ha ressaltat que la llei s'ha treballat de manera transversal amb el Govern andorrà i s'ha consultat amb actors "clau" com les associacions de mares i pares de les escoles, el Fòrum de la Joventut d'Andorra i Unicef, entre d'altres.
PROTECCIÓ
En concret, un dels elements més destacats és la prohibició de l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials que comportin un risc per al seu desenvolupament i salut mental.
El ministre ha explicat que la mesura s'acompanyarà de l'impuls i la implementació d'un sistema de verificació d'edat "robust i fiable", per poder limitar l'accés a continguts i xarxes socials, i també a la descàrrega de determinades aplicacions.
Concretament, es determinarà per via reglamentària la llista d'aquests serveis de xarxes socials i, a més, per als menors de 16 anys els operadors estaran obligats a configurar per defecte una targeta SIM específica, de manera que bloquegi continguts inapropiats.
També es contempla que amb la compra d'un dispositiu mòbil les famílies rebin informació oficial per part dels comerços sobre riscos digitals i recomanacions d'ús per franges d'edat.
Un conjunt de mesures que el ministre ha qualificat de necessàries per poder garantir al màxim la protecció dels nens i que han de servir per "protegir avui i empoderar demà".
ENTORN FAMILIAR I ESCOLAR
El text legal també estipula que els progenitors i tutors legals tindran el deure de supervisió activa de l'ús digital dels infants i adolescents, per la qual cosa, de manera prèvia, el Govern andorrà ja ha impulsat el Centre de Benestar i Competències Digitals.
Serà en aquest espai on els progenitors i tutors legals rebran acompanyament i informació per poder impulsar una supervisió activa, amb guies oficials amb recomanacions segons l'edat.
La nova llei també inclou una nova situació de risc per a un menor quan existeix un ús inadequat o desproporcionat de les tecnologies de la informació i la comunicació, o quan cal una protecció o supervisió adequada en l'àmbit digital per part dels progenitors o tutors legals.
El Govern del Principat també preveu formació obligatòria i continuada per als menors sobre privadesa, ciberassetjament, empremta digital i altres competències, i l'intrega en el currículum escolar per garantir que tots els alumnes rebin educació digital.
Finalment, per garantir la protecció del menor, es facilitarà l'accés als canals de denúncia existents perquè joves, adolescents i famílies puguin comunicar qualsevol situació de risc.