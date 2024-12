Andorra prioritzarà l'"optimització i simplificació" dels tràmits durant l'any 2025

El 2024 acabarà amb tots els tràmits de l'executiu disponibles telemàticament

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat de Transformació Digital i Telecomunicacions d'Andorra, Marc Rossell, ha explicat aquest dimarts que el 2025 es prioritzarà l'"optimització i simplificació" dels tràmits que depenen de l'administració general.

Rossell ho ha explicat en unes declaracions als mitjans durant la segona edició del taller participatiu en matèria de digitalització, organitzat per la Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat.

Ha deixat clar que la voluntat de l'executiu és continuar avançant en la digitalització del país i ha detallat que s'acabarà el 2024 amb tots els tràmits --tant relatius a la ciutadania com a les empreses-- disponibles telemàticament en el portal www.e-tramits.ad.

Tenint en compte que actualment "1 de cada 2" tràmits ja es fan 'online', la voluntat és impulsar una millora contínua dels tràmits en línia perquè siguin més eficients, intuïtius i fàcils de fer i evitant haver de presentar informació que ja té disponible l'administració.

TALLER

En el taller que s'ha fet aquest dimarts, hi han participat representants i membres de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) i de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).

La jornada ha donat continuïtat al primer taller de l'abril, la qual cosa ha permès fer un balanç de les accions que s'han desenvolupat els últims mesos per "millorar i reforçar" el portal de tràmits del Govern andorrà i la digitalització general de l'administració.

Rossell ha assenyalat que el 75% de les propostes que es van plantejar a l'abril s'han pogut dur a terme, la qual cosa segons el seu punt de vista, demostra "el compromís i la feina decidida" del Govern andorrà per fer més fàcil i accessible l'administració.

En aquest sentit, el secretari d'estat ha recordat que s'han pres diverses decisions per reduir la bretxa digital i facilitar l'atenció a la ciutadania i a l'empresa, com per exemple allargar l'horari d'atenció telefònica de l'executiu fins a les 8 de la tarda.