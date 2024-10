Andorra prioritza l'habitatge i la millora del poder adquisitiu en el pressupost del 2025

El ministre de Finances, Ramon Lladós, l'ha presentat aquest dimarts

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El ministre de Finances d'Andorra, Ramon Lladós, ha presentat aquest dimarts el projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2025 que prioritza "els reptes que afronta el país" en matèria d'habitatge i de millora del poder adquisitiu de la ciutadania.

Segons recull un comunicat de l'executiu andorrà, Lladós ha destacat que el pressupost enforteix les bases per a "un creixement sostenible a mitjà i llarg termini", amb inversió en infraestructures, sanitat, educació i digitalització.

S'ha previst executar les inversions sense augmentar l'endeutament, o el que és el mateix, "preservant la resiliència financera" de l'Estat, ha afirmat el ministre de finances durant la roda de premsa de presentació dels comptes per a l'any vinent.

Entrant al detall, el text preveu uns ingressos de 633.808.270 euros i unes despeses totals de 668.646.965 euros, amb la qual cosa el resultat pressupostari presenta un dèficit de 34.838.695 euros.

Lladós ha matisat que, previsiblement, com ha passat durant els últims anys, el dèficit pot arribar a ser "inferior al previst" en el projecte de llei, si l'execució pressupostària acaba millorant les dades previstes.

INVERSIONS DESTACADES

El pressupost del 2025 preveu un total de 120,6 milions d'euros de despeses de capital, un 9% més que el 2024; i del total, 68,7 milions corresponen a inversions reals del Govern del Principat, mentre que els 51,9 milions restants fan referència a transferències a institucions com els comuns (ajuntaments), el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la Universitat d'Andorra.

El ministre ha destacat que superen "les inversions de l'any passat", quan es van batre rècords d'inversions de l'Estat respecte als exercicis anteriors i l'objectiu, segons Lladós, és traslladar l'augment dels ingressos cap a partides d'inversions per a la ciutadania.

Una de les principals partides d'inversions, de 23,3 milions, correspon a habitatge, que supera l'encomanda del Consell General (Parlament) del novembre del 2023 que situava la inversió mínima en aquesta matèria en 12 milions d'euros anuals.

En matèria de creixement sostenible i inversions a mitjà i llarg termini destaquen els 23,4 milions per a infraestructures, dels quals gairebé la meitat van destinats a tres vies clau: la variant de la Massana-Ordino (6,9 milions), la variant de Sant Julià de Lòria (4,1 milions) i l'ampliació de la CG2 a Canillo amb 0,5 milions per al 2025 i la previsió d'invertir 7,9 milions fins al 2027.

També s'ha previst una inversió de 6,5 milions per a la remodelació de les instal·lacions de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en concret per a l'adequació dels espais d'hemodinàmica i d'oncologia, i 1,5 milions per adequar els nous espais de la Universitat d'Andorra.

AJUTS A LA CIUTADANIA

Quant a la millora del poder adquisitiu, es destinaran 9,2 milions per garantir el transport públic gratuït, un milió més que el 2024, i s'incrementa en 8,3 milions d'euros la partida destinada a programes d'ajuts per a la ciutadania.

Lladós ha garantit que les inversions es poden dur a terme sense incrementar l'endeutament, que el 2025 es preveu que se situï en el 32,2% del PIB, un punt i mig menys que el que estipula el pressupost del 2024.

El ministre ha assegurat que aquesta situació es deu "a la bona gestió de les finances públiques" i ha recordat que aquest deute se situa lluny del de països veïns, com Espanya o França, que supera el 100% del PIB, exposa el comunicat governamental.

Finalment, Lladós també ha exposat que l'exercici 2024 es tancarà, previsiblement, amb un resultat pròxim a l'equilibri, ja que malgrat que s'havia previst un dèficit superior, l'economia "ha crescut" i els ingressos per impostos directes han estat superiors.