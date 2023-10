Andorra preveu tenir operatiu l'heliport nacional a finals del 2025

Les obres de construcció començaran aquesta setmana



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra preveu que l'heliport nacional que es construirà a la Caubella --al poble de Pal i al costat de les instal·lacions de l'estació d'esquí-- estigui "plenament operatiu" a finals del 2025.

L'executiu ha informat aquest dilluns en un comunicat que les obres de construcció començaran aquesta setmana i els treballs recolliran "totes" les al·legacions i els criteris mediambientals per minimitzar l'impacte visual i ambiental a la zona.

En concret, el camp de vol es preveu que estigui enllestit a mitjans del 2024 i els edificis annexos estaran acabats a mitjans del 2025, moment en què hi ha la previsió d'iniciar "un període de proves".

Durant aquest temps l'heliport funcionarà per poder obtenir l'autorització definitiva i estar totalment operatiu a finals del mateix any, i la inversió inicial que ha anunciat l'executiu per als treballs serà de "cinc milions d'euros".

El comunicat indica que la infraestructura "compleix els objectius marcats pel Govern" andorrà: avançar en el desenclavament del país, afegir seguretat als vols amb un heliport homologat internacionalment i extraient els vols del centre de la parròquia de la Massana i, finalment, obtenir una infraestructura de titularitat pública.

A més a més, tal com ha ressaltat el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, amb l'inici del projecte es dona resposta a una "anhelada reivindicació" del país.

ZONA

La nota de premsa ha remarcat que la zona on es construirà la infraestructura està "antropitzada" amb la carretera i les pistes d'esquí.

A més a més, ha considerat que l'heliport estarà situat al "punt geogràfic central" del país, cosa que facilitarà els vols de rescat i emergències.

La instal·lació "centralitzarà" els vols nacionals i internacionals en helicòpter que arribin al país i serà un punt fronterer aeri d'Andorra amb l'exterior.

TIPUS DE VOLS

Per la seva banda, el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, ha explicat que l'heliport està dimensionant "les necessitats actuals i futures".

D'aquesta manera, el comunicat detalla que l'heliport podrà acollir aeronaus de grandària mitjana i també admet l'operació d'helicòpters grans, tant per a emergències com visites d'estat.

El Govern andorrà ha previst entre 2.000 i 3.700 operacions anuals en funció dels escenaris, excloent la inducció del trànsit si la tecnologia eVTOL (helicòpters elèctrics) arriba a ser compatible.

També ha indicat que es permetrà l'establiment de rutes comercials i vols regulars.

Quant a l'edifici mixt, l'executiu ha previst tenir un hangar d'estacionament de 800 metres quadrats compartimentat per acollir fins a set aeronaus.