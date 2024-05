Andorra preveu tenir desmuntada la línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig a principis del 2025

L'actuació conclourà el trasllat de la xarxa fora de zones urbanes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 15 (EUROPA PRESS)

La companyia elèctrica pública d'Andorra, FEDA, ha començat aquesta setmana els treballs per retirar l'antiga línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig, un procés que es preveu que acabi a principis del 2025.

Segons ha informat FEDA en un comunicat, s'ha donat llum verda al desmuntatge de la línia després que tots els trams de la nova línia d'alta tensió que la substitueix es van posar en funcionament el 2023 i fins ara han donat un servei "satisfactori".

ALLIBERAR ESPAIS

La companyia destaca que el desmuntatge permetrà "alliberar diferents espais públics i privats" i allunyarà la línia dels nuclis urbans, materialitzant així un compromís de la companyia.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha expressat "satisfacció" per l'inici del desmuntatge d'una línia que es va construir al fons de la vall, on fa anys que hi ha moltes zones urbanes.

XARXA PER AL FUTUR

La nova línia que la substitueix, que transcorre "únicament per terrenys públics i fora de nuclis urbans", va concloure el 2023 el projecte previst en el pla sectorial d'infraestructures energètiques per preparar la xarxa per al futur, tenint en compte un increment de la demanda.

El cònsol (alcalde) de Canillo, Jordi Alcobé, ha celebrat que l'equipament de transport elèctric del país s'hagi adaptat "a les necessitats futures" amb una millora de la infraestructura.

Per la seva banda, la cònsol d'Encamp, Laura Mas, ha valorat "molt positivament" que s'alliberi terreny comunal i privat i la millora paisatgística, després de destacar que és una millora per a tothom.

ACTUACIONS

La unió temporal d'empreses (UTE) formada per l'operador francès de transport elèctric, RTE, i la constructora andorrana Cevalls, serà l'encarregada de dur a terme els treballs.

Les actuacions inclouen el desmuntatge dels cables dels 17 quilòmetres de la línia, 93 torres i altres equipaments accessoris entre Encamp i Grau Roig, a més de la restauració ambiental de les zones afectades i els accessos.