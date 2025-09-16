Andorra preveu tenir decisió sobre la naturalesa jurídica de l'acord amb la UE a l'octubre

Landry Riba situa el referendum per a la tardor de 2026
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
Andorra preveu que durant el mes d'octubre el Consell de la Unió Europea (UE) prengui la decisió sobre la naturalesa jurídica de l'acord d'associació -si és mixt o exclusiu UE- entre el Principat i la UE.
Ho ha dit el secretari d'Estat de Relacions amb la UE, Landry Riba, en declaracions a la premsa durant la jornada de commemoració dels 35 anys de relacions entre Andorra i la UE que s'ha celebrat aquest dimarts.
Riba ha indicat que el fet que el grup EFTA del Consell tingui programades tres reunions durant el mes de setembre i altres tres més durant octubre "no és habitual", per la qual cosa sota el seu punt de vista és un bon indicador.
El secretari d'Estat ha recordat que la decisió sobre la naturalesa jurídica ha de prendre's per unanimitat dels 27 estats membres i ha reconegut que ara com ara "no hi ha una visibilitat clara" del que decidiran.
Una vegada quedi resolta aquesta qüestió, serà el moment de la signatura definitiva de l'acord, seguit de l'aprovació per part del Parlamento Europeu i finalment la celebració del referèndum a Andorra, que Riba ha situat a la tardor de 2026.
Riba també ha volgut agrair el suport dels països veïns (França i Espanya) en tot el procés encara que ha reconegut que la seva influència sobre la decisió final en relació amb la naturalesa jurídica és limitada.
INTERVENCIÓ D'ESPOT
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha estat l'encarregat d'inaugurar la jornada i en el seu discurs ha afirmat que "no cal tenir por" a aprofundir encara més els vincles amb Europa.
Segons ha afirmat Espot, amb l'acord d'associació Andorra guanya "accés, veu, reconeixement i futur", indicant que l'actual acord duaner entre el Principat i Europa presenta limitacions.
Un cop més, i davant d'un auditori ple d'empresaris, professionals liberals i càrrecs institucionals, ha reiterat que el país viu un moment clau perquè l'acord representa "una oportunitat sense precedents".