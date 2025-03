Andorra preveu saber abans de juny si l'acord d'associació amb la UE serà mixt

La reunió del pacte d'Estat també avança sobre la regulació del referèndum

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 12 (EUROPA PRESS)

Andorra preveu saber abans de juny si l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) serà considerat mixt, en cas d'haver de ser esmenat pels parlaments de cadascun dels països comunitaris, o no, si ho signa directament la Comissió Europea.

Ho ha anunciat el conseller general --diputat-- de Demòcrates, Jordi Jordana, que aquest dimecres ha actuat com a portaveu en la reunió del pacte d'Estat per a l'acord d'associació amb la UE davant dels mitjans de comunicació.

Jordana ha indicat que el treball per concloure l'acord d'associació es durà a terme sota la presidència de Polònia i, ara com ara, s'han previst 5 reunions, però ha deixat clar que la decisió "no depèn d'Andorra", sinó del Consell Europeu.

En la reunió d'aquest dimecres també s'han tractat aspectes pendents del projecte de reglament sobre el referèndum que ha de fixar les bases de la consulta ciutadana sobre l'acord d'associació.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, la proposta de reglament s'emmarca en l'article 76 de la Constitució i les lleis qualificades del règim electoral i del referèndum i de partits polítics i finançament electoral, per la qual cosa busca "la coherència" amb la normativa vigent.

Entre altres aspectes, s'hauran de fixar qüestions com el finançament als grups d'electors que donin suport a les diferents opcions de vot, una reflexió que està prevista que continuï en les pròximes reunions.

GESTIÓ DE FRONTERES I INTERCANVI D'INFORMACIÓ

D'altra banda, el Govern també ha informat els integrants del pacte d'Estat sobre les negociacions de l'acord sobre la gestió de fronteres i la modificació de l'acord d'intercanvi automàtic d'informació.

En el cas de la gestió de fronteres, les negociacions "avancen de forma satisfactòria", i la pròxima ronda de trobades entre les parts tindrà lloc durant la primera setmana d'abril.

Per a l'acord d'intercanvi d'informació, atès que en la quarta ronda de negociacions que es va celebrar al febrer es va poder avançar, s'ha acordat continuar per via escrita.