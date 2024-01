Andorra preveu que el referèndum per a l'acord d'associació amb la UE pugui endarrerir-se fins 2025

La reunió del pacte d'Estat aborda l'estratègia de comunicació

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra preveu que el referèndum per a l'acord d'associació amb l'Unió Europa (UE) pugui endarrerir-se fins a principis de 2025.

Ho ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions als mitjans després de la reunió del pacte d'Estat per a l'acord d'associació que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda.

Espot ha detallat que un cop tancades les negociacions i amb un text principalment redactat en francès, haurà de finalitzar-se el redactat, traduir-lo a l'anglès, a totes les llengües oficials de la UE i "a la nostra llengua oficial".

Posteriorment, començaran "tots els procediments de ratificació", primer per part del Parlament Europeu i després, a nivell intern andorrà.

En aquest sentit, el cap de Govern andorrà ha apuntat que "encara no se sap" si a conseqüència de tot el treball tècnic pendent el text podrà ratificar-se amb el Parlamento Europeu actual o si s'haurà d'esperar al que sorgeixi de les eleccions europees.

En el segon cas, es posposaria la ratificació "al mes d'octubre o novembre" en comptes del mes de maig, que és el que s'havia previst fins ara.

Si la ratificació arriba al maig, el referèndum a Andorra podrà celebrar-se a la fi d'aquest any, tal com s'havia anunciat, però Espot ha advertit que si la ratificació es produeix a la tardor, "el referèndum seria a principis de 2025".

COMUNICACIÓ

Precisament, un altre dels temes presentats en la reunió del pacte d'Estat ha estat el treball que ha començat a fer el Govern per explicar "a tota la ciutadania" el que suposa l'acord d'associació.

Espot ha indicat que el treball de comunicació s'externalitzarà i que la voluntat és explicar que és un projecte "de futur, positiu, esperançador i per a la prosperitat econòmica" del país durant els propers decennis.

Per aconseguir-ho ha admès que és un treball que "no pot recaure solament" al Govern, per la qual cosa ha cridat la col·laboració d'ambaixadors, membres del pacte d'Estat i membres de la societat civil.

Espot ha garantit que "molt abans" de la celebració del referèndum la ciutadania podrà disposar del text complet de l'acord per esvair qualsevol dubte o suspicàcia, segons les seves paraules.