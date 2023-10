Andorra preveu una quota de 5.500 treballadors estrangers per a la temporada d'hivern

Els sindicats demanen un preu de referència per al lloguer



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Econòmic i Social (CES) d'Andorra ha fixat en 5.500 la quota de treballadors estrangers per a la temporada d'hivern, una proposta que elevarà al Consell de Ministres.

També ha emès un informe favorable a una quota general de 2.000 treballadors per als diferents sectors d'activitat, informa el Govern andorrà en un comunicat d'aquest divendres.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i presidenta del CES, Conxita Marsol, ha qualificat de "bones" les perspectives econòmiques per a la temporada.

Així mateix, ha assegurat que la majoria de permisos són per a persones que ja han tancat un acord amb empreses del país i ha instat a "evitar que vinguin persones sense contracte", com va passar l'hivern passat.

SALARIS

La ministra ha assegurat que els integrants del CES, entre els qui veu "bona sintonia", han acostat posicions respecte als increments salarials, una qüestió que preveuen debatre al novembre.

L'executiu ha informat que patronal i sindicats han coincidit a emetre "un dictamen favorable" al reglament del registre de la bretxa salarial, amb el qual el Govern andorrà espera recopilar dades per reduir la diferències salarials per raó de gènere.

En el cas de les empreses de més de 50 treballadors, hauran de facilitar informació per "analitzar les causes de les desigualtats" i impulsar mesures per minimitzar-les.

LLOGUERS

La ministra també ha valorat positivament que la regulació de les pròrrogues dels contractes de lloguer compti "amb el vistiplau" dels integrants del CES.

Ha qualificat la proposta d'equilibrada per a propietaris i arrendataris en considerar que "no acaba de convèncer ningú".

Els sindicats han plantejat mesures per posar fi a l'especulació, que segons ells és la principal causa del "problema del mercat" de l'habitatge.

S'han decantat per fixar un preu de referència per als lloguers de vuit euros per cada metre quadrat i que, en cas de superar-lo, els propietaris siguin penalitzats amb un impost de cinc euros per cada euro de més que cobrin.

"Cridarem la gent a una manifestació" si no s'impulsa, ha advertit el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach.

La ministra ha assegurat que la proposta "es valorarà", si bé ha qualificat de complicat el fet d'aplicar-la, mentre que el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, no veu realista el topall de vuit euros.

En canvi, Cadena ha defensat que les administracions "ofereixin terrens públics en concessió" per reduir costos de construcció.