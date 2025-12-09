Andorra preveu obrir part de la nova variant de la Massana el desembre del 2026

El Govern del Principat adjudicarà la setmana vinent les obres de l'últim tram
LA MASSANA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra preveu obrir, de manera provisional i només per a turismes, part de la nova variant entre la Massana i Ordino, el desembre del 2026.
Ho ha anunciat aquest dimarts el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, durant una visita a les obres de la desviació, que si manté el ritme de treball actual preveu que quedi acabada del tot el 2027.
Ferré ha destacat que l'obra és una de les actuacions viàries "més importants" de la legislatura" i per aquest motiu l'executiu treballa de manera decidida, en les seves paraules, en la seva materialització.
El tram més avançat és el 2, que té una longitud de 610 metres i connecta la carretera general 3, a l'altura de la serra de l'Honor, amb el tram 3, que travessarà el riu Valira i arribarà fins a la zona de les Palanques.
Alhora, s'està treballant en el tram 5.3, que amb 240 metres va des del pont de les Palanques fins al pont dels Bombers, just a sota la Farga Rossell.
A causa de l'avançat estat dels treballs, Ferré ha anunciat que d'aquí a un any s'obrirà un pas provisional pel pont dels Bombers de manera que els turismes que es dirigeixin a Ordino podran utilitzar part de la variant i començar a descongestionar el centre de la Massana.
El ministre ha recordat que és una infraestructura clau, diu, per evitar les retencions al centre de la Massana i que, alhora, permetrà "reforçar la seguretat i millorar la qualitat de vida" de tots els residents de la Massana, Anyós i Ordino.
ÚLTIM TRAM
Ferré ha anunciat que la setmana vinent el Govern d'Andorra té previst adjudicar les obres corresponents als sectors 1 i 2 del tram 5 de la infraestructura, amb la previsió que aquest mateix hivern puguin començar els treballs.
El titular de Territori i Urbanisme ha afirmat que amb aquesta adjudicació ja es pot dir que la variant de la Massana "és una realitat plena" i, tot i que se n'haurà de controlar el creixement, s'ha mostrat convençut que donarà servei durant molts anys.