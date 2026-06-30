Andorra preveu l'entrada de més d'un milió de vehicles durant els mesos d'estiu

L'Àrea de Mobilitat activa un dispositiu especial de tràfic del 6 de juliol al 13 de setembre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 30 (EUROPA PRESS).
L'Àrea de Mobilitat del Govern d'Andorra preveu l'entrada de 1.032.000 vehicles durant els mesos d'estiu, segons ha informat aquest dimarts el director d'Energia i Transports, Carles Miquel.
Concretament, es preveuen prop de 390.000 entrades durant el mes de juliol, 470.000 a l'agost i 172.000 durant els primers 15 dies de setembre, amb moments punta diaris que poden arribar als 17.000 vehicles, especialment els caps de setmana i festius d'agost.
Miquel ha detallat que les xifres són similars a les registrades l'any passat perquè la tendència que s'ha detectat per a l'entrada de vehicles al país és "d'estabilitat".
Per prevenir accidents i garantir la mobilitat durant un període d'elevada intensitat de circulació, el director també ha anunciat l'activació d'un dispositiu especial de trànsit entre el 6 de juliol i el 13 de setembre.
Concretament, s'implantarà un doble carril a la frontera hispanoandorrana, així com en trams interns de Sant Julià i Andorra la Vella, per facilitar tant l'entrada de vehicles als matins, com la sortida a les tardes.
Miquel ha explicat que les hores de més afluència s'han previst entre les 10 i les 14.30 hores en el cas de la frontera sud, i de les 9 a les 12.30 hores en la nord, mentre que per sortir la major activitat està prevista entre les 16 i les 20 hores si es vol sortir per Espanya i de les 14 a les 19 hores si se surt per França.
En aquest context, el Govern també reforça la campanya #Salvavides, que dona continuïtat a la iniciada l'any passat i que posa el focus en la responsabilitat individual i en les decisions quotidianes que contribueixen a reduir la sinistralitat i avançar cap a una mobilitat amb zero víctimes.