Andorra preveu l'entrada de més de 860.000 vehicles entre juliol i agost

S'habilitaran dispositius especials per "facilitar la fluïdesa del trànsit"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 30 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra preveu que més de 860.000 vehicles entrin al Principat durant els mesos de juliol i agost, segons informa en un comunicat.

Per "facilitar al màxim la fluïdesa del trànsit" en una època d'alta afluència turística, l'Àrea de Mobilitat ha previst habilitar dispositius especials entre el proper 1 de juliol i fins al 10 de setembre.

El director d'Energia i Transports, Carles Miquel, ha explicat que es preveu que entrin 404.000 vehicles durant el juliol, 254.000 dels quals per la frontera hispano-andorrana i 15.000 per la franco-andorrana, la qual cosa pot dur a "superar puntes de 14.000 vehicles al dia".

En el cas del mes d'agost, s'ha estimat l'entrada total de 460.000 vehicles, 285.000 per la frontera hispano-andorrana i 175.000 per la franco-andorrana, la qual cosa suposarà "superar puntes de 15.000 vehicles al dia".

Amb aquestes dades, el Govern andorrà ha decidit que tots els dissabtes del període establert per Mobilitat s'habilitarà un doble carril en sentit nord a l'avinguda Francesc Cairat, a la parròquia (municipi) de Sant Julià de Lòria, per "facilitar l'entrada de vehicles".

Aquest dispositiu es podrà habilitar altres dies durant el mateix període "si les necessitats ho requereixen".

Igualment, "en cas de màxima afluència", també es preveu el doble carril en sentit sud, des de la rotonda del quilòmetre 0 fins a la frontera hispano-andorrana.

D'altra banda, "i com ja es fa la resta de l'any", hi haurà coordinació amb la policia d'Andorra, la Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra per obrir el doble carril a la frontera hispà andorrana.

HORARIS

El Govern andorrà preveu que els pics d'entrada i sortida de vehicles es produeixin entre les 9.30 hores i les 14.30 hores i les 18 hores i les 20.30 hores a la frontera amb Espanya.

En el cas de la frontera franco-andorrana, la màxima afluència de vehicles es preveu entre les 8.30 hores i les 12.30 hores i les 15.30 hores i les 18.30 hores.

Per evitar "el màxim possible" la concentració de vehicles, Miquel ha instat a planificar el viatge amb la finalitat d'evitar les hores de màxima afluència.

De la mateixa forma, es recomana informar-se en temps real de l'estat del trànsit a través de l'aplicació i les xarxes socials de Mobilitat.

Miquel ho ha volgut exemplificar afirmant que l'important és "no sortir tard per arribar aviat".