Andorra preveu que l'ampliació de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell costi 65,4 milions

El Govern del Principat activa un crèdit extraordinari de 4,8 milions per redactar el projecte
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dimarts la decisió d'impulsar l'ampliació de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, un projecte que estima que costarà 65,4 milions d'euros.
Segons ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, l'ampliació és una "actuació imprescindible" per garantir que el sistema continuï donant resposta amb qualitat, seguretat i eficiència a les necessitats de la ciutadania, ha informat l'executiu en un comunicat.
Mas ha afirmat que s'està planificant l'hospital "per a les pròximes dècades" i que les obres es fan pensant tant en els pacients com en les condicions de treball dels professionals sanitaris.
Per poder començar la definició i redacció del projecte --una fase imprescindible abans de licitar i executar les obres--, el Govern andorrà ha impulsat un projecte de llei de crèdit extraordinari per a l'exercici 2026 per un import de 4,8 milions d'euros, que s'haurà d'aprovar al Consell General (Parlament).
Quant al projecte d'ampliació, l'executiu detalla que dels 65,4 milions que es preveu que costi el projecte, 43,7 milions corresponen a obra nova, 21,2 a la reforma estructural de l'edifici existent i 0,5 milions a altres reformes i ajustos funcionals.
La intenció del Govern andorrà és combinar la construcció d'un nou edifici annex amb la reforma d'espais de l'hospital actual i la connexió física i funcional entre tots dos immobles.
La nova infraestructura haurà de permetre incrementar la capacitat assistencial, reorganitzar els serveis i garantir circuits més eficients per als pacients, els professionals, els visitants i la logística hospitalària.
MILLORES CONCRETES
El pla funcional preveu l'ampliació del servei d'Urgències amb nous boxes i uns 700 metres quadrats addicionals, la incorporació de dues sales d'operacions i un quiròfan obstètric amb tres sales de parts, a més de l'ampliació de l'UCI i espais destinats a acompanyants.
També contempla nous espais per a oncologia, hospital de dia i les consultes externes, a més de la reordenació i ampliació dels serveis de diagnòstic, laboratori clínic i rehabilitació.
Finalment, s'adaptaran altres serveis assistencials com la farmàcia, el transport sanitari, les àrees de compres, els vestidors, la cuina i la bugaderia.
L'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es va inaugurar el 1993 i va ser concebut inicialment per donar servei a una població d'uns 60.000 habitants, quan actualment Andorra ja supera els 90.000 habitants.