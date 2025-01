Andorra preveu que els vint-i-set avalin a la primavera l'acord d'associació

Espot confia a convèncer la ciutadania: "Allà on s'ha donat l'esquena a Europa, les conseqüències no han estat positives"

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, espera que el Consell de la UE avali "a la primavera" l'acord d'associació pendent entre les dues parts, un compromís de les bondats del qual també preveu "convèncer" la pròpia ciutadania andorrana amb vista al futur referèndum.

Andorra, que ja té "una relació estreta, plural i diversa" amb la UE, ara vol "fer un pas més". El nou marc de relacions ja està redactat, però un cop culminat el mandat de la Comissió Europea la pilota passa a la teulada dels vint-i-set, que entre altres coses han de decidir si l'acord requereix --si més no en part-- les ratificacions dels parlaments nacionals.

Una hipotètica ratificació de cada estat membre "complicaria" els tràmits, segons Espot, que no obstant això ha incidit que el text ja contempla que les parts que no afectin competències de l'àmbit nacional sí puguin entrar en vigor de manera "provisional".

Espot ha admès en una trobada informativa d'Europa Press que confiava que el procés pogués avançar el semestre passat, durant la presidència hongaresa del Consell de la UE, però un cop culminat el termini creu que, "en principi", ja entrarà en l'actual torn de Polònia.

A Espot li "consta" que tant Espanya com França treballen en el si del Consell per culminar el procés i ha emfatitzat que tots dos països han estat "aliats fidels" i "amics" des del principi. També entén que "en poden sortir beneficiats", especialment en l'òrbita pirinenca.

El pla del Govern andorrà passa a més per sotmetre el text a referèndum, però aquest procés està paralitzat en espera que el Consell es pronunciï. Espot ha admès que "no és fàcil convèncer una part de la ciutadania en un context de creixement" --Andorra va tancar el 2024 amb una pujada del PIB del 2,4 per cent--.

"Quan les coses van bé, tenim la tendència a pensar que podem continuar anant per si sols pel món", ha dit Espot, que ha cridat a pensar en l'Andorra "d'aquí a deu, 15 o 20 anys". Així, ha insistit a "assolir les fortaleses necessàries per afrontar dificultats futures".

El cap de govern creu per tant que no hi ha "cap altra alternativa", com hauria quedat de manifest amb altres casos recents com el Brexit: "Allà on s'ha donat l'esquena a Europa, les conseqüències no han estat positives".

CESSIONS "ASSUMIBLES"

Les cessions que planteja l'acord al començament són, segons Espot, "absolutament assumibles", i de fet l'executiu andorrà ja ha posat en marxa una campanya informativa per resoldre els dubtes que pugui tenir la ciutadania. "Els avantatges són infinitament superiors als inconvenients", ha emfatitzat.

Una de les preocupacions recurrents és la sobirania, però Espot ha insistit que no hi haurà cap "cessió" en aquest aspecte, en la mesura en què ja hi ha acords sectorials amb la UE que no han implicat un minvament de la capacitat de decisió d'Andorra sobre assumptes clau.

Quant a immigració, ha admès, "a la gent li fa l'efecte que acceptar la lliure circulació de persones pot posar en risc la seguretat". El sistema de "control" i de "quotes" es manté dins l'"especificitat" andorrana, per la qual cosa el país confia a "mantenir les seves altes cotes de seguretat ciutadana".

A més a més, ha descartat el final de la "fiscalitat competitiva" a Andorra, ja que aquesta matèria "queda fora de l'acord d'associació", per exemple en relació amb les duanes.

Espot, que dilluns es va reunir a Madrid amb el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, veu "normal" que les entitats financeres reclamin en aquest nou espai "competir en condicions d'igualtat" i tenir accés als mateixos mecanismes de liquiditat que altres bancs, amb potencials "avantatges" com la del prestador d'última instància.

DIVERSIFICAR SECTORS

Espot ha subratllat que l'acord d'associació "no desmereixerà sectors tradicionals" com el turisme --Andorra rep a l'any 9,6 milions de visitants-- però sí que obrirà la finestra a altres de nous, com ara la biotecnologia, amb vista a conservar i fins i tot elevar un creixement que se situa per sobre de la zona euro.

El cap de govern ha qualificat de "sòlides" les finances públiques andorranes, que compten, a parer seu, amb un atur "pràcticament inexistent" i una de les pressions fiscals "més competitives", resultat d'una progressiva adaptació durant aquests últims anys amb la qual Espot ha volgut sortir al pas de tòpics.