Andorra preveu començar les obres del desviament de la Massana a principis del 2024

Es tracta d'una obra "clau" per descongestionar el centre del poble

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA)

El Govern d'Andorra preveu començar les obres del desviament de la carretera CG-3, entre la Massana i Ordino, a principis de 2024.

El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu ha aprovat la licitació de la primera fase del futur vial, segons un comunicat del Govern.

Així, dóna inici a la realització d'una obra "clau" per descongestionar el trànsit del centre de la Massana i que ha estat una reivindicació dels veïns del barri nord del país.

El ministre ha explicat que a mesura que s'ultimin les fases constructives s'aniran licitant i adjudicant les següents per poder completar tot el desviament durant el 2027.

El desviament és una infraestructura "prioritària" per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de tot el país i especialment dels habitants dels diferents nuclis de la vall del nord, ha indicat Ferré.

PROJECTO

L'actual projecte de desviament és fruit del treball conjunt entre el Comú (Ajuntament) de la Massana i el Govern per aconseguir un traçat alternatiu al plantejat inicialment en el Pla sectorial d'infraestructures viàries del 2005.

El pla inicial tenia un cost "que s'aproximava als 60 milions d'euros" i ara, la proposta alternativa redueix la inversió total a la meitat.

El primer tram que es licita comença just a la corba de la CG-3, a la zona coneguda com Serra de l'Honor, que és on habitualment "es concentra el trànsit d'accés sud a la Massana en hores punta".

El ministre ha destacat que en aquest primer tram, que costarà 9 milions d'euros, el Comú aportarà 5 milions perquè una part de la carretera és considerada una via urbana.

Pel que fa a la resta del traçat, el tram 3 preveu l'encreuament del riu Valira del Nord des del tram 2 (licitat ara) i fins a la zona de Palanques, amb 500 metres de longitud i diversos viaductes.

La previsió és licitar aquest tram durant l'any 2025 i es tracta d'un fragment de carretera que donarà accés al centre de la Massana.

A partir del final del tram 3, el desviament es dividirà en un tram de 390 metres, conegut com a tram 4, en direcció a Arinsal i que connectarà amb la CG-3 a la zona de l'edifici del Telecabina.

A més, sortirà un segon branc, nomenat tram 5, d'uns 450 metres que es dirigirà feia Ordino.

Aquests dos últims trams està previst que es puguin licitar durant el 2026.