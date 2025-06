Andorra preveu que 1.500 persones puguin seguir la jura de la Constitució del copríncep episcopal

El síndic general presenta els actes oberts a la ciutadania

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El síndic general (president del Parlament) d'Andorra, Carles Ensenyat, calcula que unes 1.500 persones podran seguir els actes previstos per a la jura de la Constitució del nou copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, als diversos espais que s'habilitaran per a la ciutadania dels carrers d'Andorra la Vella.

Així ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa en la qual ha presentat tots els actes oberts a la ciutadania que s'han previst per al pròxim 26 de juny, quan està previst que Serrano juri la Carta Magna del Principat.

Tot i que Ensenyat ha admès que no és fàcil fer una previsió d'assistència, sí que ha confirmat que ara com ara hi ha assegurats uns 700 escolars de tots els sistemes educatius del país, una xifra que podria arribar al miler perquè encara no ho han confirmat tots els centres.

CRONOLOGIA

Els actes començaran a les 10.40 hores, amb l'arribada del copríncep, acompanyat del cap de govern, Xavier Espot, i que farà el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a la Casa de la Vall, l'antic parlament andorrà.

A les 12 hores començarà la sessió de jura de la Constitució, una sessió tradicional del Consell General que començarà amb un parlament del síndic per explicar el funcionament de l'acte.

Després del lliurament de la medalla de copríncep, Serrano Pentinat també pronunciarà unes paraules i, posteriorment, a les 12.30 hores, a la plaça del Consell General, la policia honorarà la bandera i un quartet de vent de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) interpretarà l'himne oficial del país.

Es preveu que l'acte acabi a les 13 hores amb la sortida del copríncep de la plaça del Consell General i un altre recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.

Tot i que finalment el Govern andorrà ha descartat decretar unes hores festives per seguir l'acte, Ensenyat ha confirmat que sí que participarà en l'esdeveniment una representació del sometent, un cos ara honorífic, per homenatjar el nou copríncep.

A més de seguir els actes programats des del carrer, també es podrà veure a través de les pantalles instal·lades a la mateixa plaça del Consell General i en una sala del Centre de Congressos d'Andorra la Vella gràcies a la retransmissió de Ràdio Televisió d'Andorra i del web del Consell General.