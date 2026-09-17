Andorra presenta el seu pressupost "més ambiciós" per al 2027 amb 834 milions en despeses

CONSELL GENERAL / EDUARD COMELLAS
El Govern planifica uns ingressos de 791 milions, la qual cosa comporta un dèficit de 43 milions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha entrat aquest dijous a tràmit parlamentari el projecte de llei del pressupost per a l'any 2027 que, segons l'Executiu, és el "més ambiciós" fet fins llaura i preveu uneixes despeses de 834 milions d'euros i uns ingressos de 791, la qual cosa comporta un resultat negatiu de 43 milions.
És tracta de l'últim pressupost de l'actual legislatura i, segons el ministre de Finances, Ramon Lladós, el projecte manté el compromís amb una "gestió prudent" dels recursos públics, consolidant la trajectòria de reducció de l'endeutament i l'equilibri financer aconseguit durant els últims exercicis, informa l'Executiu en un comunicat.
Quant als ingressos, creixen un 11,5% respecte a 2026 i és veuen impulsats pel creixement dels impostos directes, que arribin als 300 milions (+17%), mentre que els impostos indirectes arribin als 387 milions (+5,7%).
HABITATGE, SANITAT I EDUCACIÓ
Respecte a les despeses i les inversions, es preveu un creixement de l'11,2% respecte a 2026, i destaquen les inversions destinades a polítiques d'habitatge (29,5 milions) o els 130 milions destinats a sanitat.
En educació s'ha pressupostat un total de 100 milions i és mantenen els millores en diversos centres educatius, l'ampliació de les dependències de la Universitat d'Andorra i la futura residència universitària de Sant Julià de Lòria.
Lladós també ha explicat que en infraestructures viàries és preveu una inversió de 23,5 milions destinats a la finalització dels tres projectes prioritaris marcats per a aquesta legislatura: el túnel de Rocafort en Sant Julià, la variant de la Massana-Ordino i l'ampliació de la CG2 a la zona de la Trava de Canillo.
El ministre ha destacat que s'arribarà al final de la legislatura amb les tres grans infraestructures nacionals pressupostades i liquidades íntegrament, de manera que el nou Govern no haurà d'assumir deutes en aquest sentit.
TRANSPORTS I INNOVACIÓ
La partida destinada a transports inclou 5,1 milions per reforçar la connectivitat aèria del país a través de l'heliport i l'aeroport d'Andorra-la Seu, a més de 12,3 milions que cobriran la gratuïtat del transport públic i els estudis de transport segregat.
També és manté la inversió en innovació, investigació, desenvolupament tecnològic i diversificació econòmica, amb 11,8 milions dirigits a convertir Andorra en un territori capaç d'atreure i generar activitat "d'alt valor afegit".
En relació amb el ministeri de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, destaquin 4,3 milions en ajudes per al sector agrícola i ramader, 1,2 milions per al centre de recria de la raça bruna i un milió per a la protecció del territori a través del nou parc natural nacional dels valls d'Ordino i Canillo.
Finalment, en cultura i esports, les subvencions culturals i a Museand augmenten fins als 2,5 milions, mentre que les ajudes a les federacions esportives i als clubs del país s'incrementen fins als 5,8 milions.